Survivor yarışmasıyla geniş kitlelerce tanınan dünya şampiyonu sporcu Sabriye Şengül’ün paylaşımı gündem oldu. Ünlü isim, yaptığı açıklamayla takipçilerini duygulandırdı.

SOSYAL MEDYADA DUYURDU

Türkiye’nin tanınmış dövüş sporcularından Sabriye Şengül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. “Hakkınızı helal edin” ifadelerini kullanan Şengül’ün mesajı kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı ve yorum yağmuruna tutuldu.

KİMDİR, NEDEN GÜNDEM OLDU?

1988 doğumlu olan Şengül, özellikle Survivor yarışması sonrası geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Ancak son paylaşımının ardından birçok kişi “Sabriye Şengül neden ‘hakkınızı helal edin’ dedi?” sorusunun yanıtını aramaya başladı.

DÜNYA ŞAMPİYONLUKLARIYLA TANINDI

Trabzon doğumlu olan başarılı sporcu, kariyerine hentbol ile başladıktan sonra dövüş sporlarına yöneldi. Kick boks ve boks branşlarında dünya şampiyonlukları kazanan Şengül, uluslararası arenada Türkiye’yi temsil eden önemli isimlerden biri oldu.

Öne çıkan başarıları arasında:

2016 yılında WKU Dünya Şampiyonluğu

2018 yılında ISKA Dünya Şampiyonluğu

Dünyaca ünlü MMA organizasyonu Bellator’da mücadele eden ilk Türk kadın dövüşçülerden biri olması

SURVİVOR SONRASI POPÜLERLİK ARTTI

2017 yılında katıldığı Survivor yarışması, Şengül’ün bilinirliğini ciddi ölçüde artırdı. Yarışmadaki performansı ve karakteriyle dikkat çeken sporcu, ekran sonrası dönemde de spor kariyerine devam etti.

PAYLAŞIMIN DETAYI MERAK EDİLİYOR

Şengül’ün “hakkınızı helal edin” şeklindeki açıklamasının arka planına ilişkin net bir bilgi paylaşılmazken, sosyal medyada farklı yorumlar yapılmaya devam ediyor. Sporcuya destek mesajları da dikkat çekiyor.