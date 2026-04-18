​Mahmutlar Mahalle Muhtarı Ahmet Sönmez, 16 Nisan Perşembe günü Atatürk Caddesi’nde yaşanan "çalışma skandalı" üzerine zehir zemberek bir açıklama yaptı. ASAT Genel Müdürü ile yapılan saha incelemesinin hemen ardından ekiplerin bölgeden ayrıldığını ve parke çalışmalarının durduğunu belirten Sönmez, duruma tepki gösterdi.

​İMECE USULÜ RESTİ

​Esnafın ve vatandaşın daha fazla mağdur edilmesine izin vermeyeceklerini vurgulayan Muhtar Sönmez, Antalya BŞB ve ASAT'a rest çekti. Sönmez, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

​"Eğer ASAT bu çalışmayı tamamlayamayacaksa, Mahmutlar halkı olarak muhtarlığımız öncülüğünde taşımızı temin eder, ustamızı tutar, bu işi kendi imkanlarımızla bitiririz. Kimsenin mağduriyetine seyirci kalmayız."

​HEDEF: İLÇE STATÜSÜ

​Mahmutlar’ın artık ihmalleri kaldıracak bir yer olmadığını hatırlatan Sönmez, bu mücadelenin sadece bir yol çalışması değil, Mahmutlar’ın ilçe olma hedefi doğrultusunda bir onur meselesi olduğunu belirtti. "Mahmutlar için ne gerekiyorsa yapmak boynumuzun borcudur" diyen muhtarın bu çıkışı, mahalle sakinlerinden büyük destek topladı.