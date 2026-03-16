​‘YERİ ASLA DOLDURULAMAYACAK BİR DEHA’

​Dr. Beysoylu, İlber Ortaylı’nın sadece bir tarihçi değil, çağının ötesinde bir bilge olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "Sevgili dostum, tanımış olmaktan onur duyduğum Prof. Dr. İlber Ortaylı’yı kaybetmenin acısını en derinden hissediyorum. O, 10’dan fazla dil bilen, sadece ülkemizde değil Avrupa üniversitelerinde de ekol kabul edilen, Osmanlı ve Türkiye sosyolojisini en iyi analiz eden gerçek bir felsefeciydi. Yeri asla doldurulamayacak bir entelektüeli uğurluyoruz"

‘DOSTLUĞUNDA ÇOCUK KADAR MASUMDU’

​Ortaylı’nın insani yönlerine dikkat çeken Beysoylu, kaybının kendisinde yarattığı en büyük yarayı şu sözlerle özetledi: "Onun kadar bu toplumu seven ve değer veren başka bir insana denk gelmedim. O bir tarihçi, bir sosyolog ve modern bir felsefeciydi. Nüktedan ve espriliydi ama dostluğunda bir çocuk kadar masumdu. Benden çok daha genç bir yaşta hayata veda etmesi beni en çok üzen nokta oldu. O, kelimenin tam anlamıyla 'kocaman' bir insandı."

​Beysoylu, veda mesajını "Mekânın cennet olsun güzel insan..." sözleriyle noktaladı.