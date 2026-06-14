İstanbul’un Pendik ilçesinde vatandaşların yaptığı ihbar üzerine harekete geçen ekipler, su kanalında bir erkek cesedi buldu. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde yaşamını yitirdiği belirlenen kişinin kimliğinin tespit edilmesi ve ölüm nedeninin ortaya çıkarılması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Olay, Harmandere Mahallesi Kurtköy-Pendik TEM Bağlantı Yolu kenarında bulunan su kanalında saat 14.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre bölgeden geçen vatandaşlar, kanal içerisinde hareketsiz şekilde yatan bir kişiyi fark etti. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

SAĞLIK EKİPLERİ HAYATINI KAYBETTİĞİNİ BELİRLEDİ

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk kontrollerde su kanalındaki kişinin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Olayın ardından bölge güvenlik şeridiyle kapatılarak vatandaşların yaklaşmasına izin verilmedi. Polis ekipleri çevrede detaylı inceleme yaparken, olay yeri inceleme ekipleri de delil toplama çalışması gerçekleştirdi.

ÜZERİNDEN KİMLİK ÇIKMADI

Yapılan ilk incelemelerde hayatını kaybeden kişinin orta yaşlarda bir erkek olduğu değerlendirilirken, üzerinde kimliğini belirlemeye yardımcı olacak herhangi bir belgeye rastlanmadığı öğrenildi.

Yetkililer, kişinin kimliğinin belirlenebilmesi için parmak izi ve diğer adli incelemelerin yapılacağını bildirdi.

ŞİDDET İZİNE RASTLANMADI

Olay yerinde yapılan ilk değerlendirmelerde ceset üzerinde herhangi bir kurşun yarası veya kesici-delici alet izi bulunmadığı belirtildi. Ancak ölüm nedeninin kesin olarak belirlenebilmesi için detaylı otopsi yapılacağı ifade edildi.

Polis ekipleri, kişinin su kanalına nasıl geldiği ve ölümün hangi koşullarda gerçekleştiğinin ortaya çıkarılması amacıyla çevredeki güvenlik kameralarını da incelemeye aldı.

CENAZE ADLİ TIP’A GÖTÜRÜLDÜ

Olay yeri inceleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından erkek cesedi, kimlik tespiti ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Yetkililer, soruşturmanın çok yönlü sürdürüldüğünü ve otopsi sonucunun ardından olayın aydınlatılmasına yönelik yeni bilgilerin ortaya çıkabileceğini belirtti.