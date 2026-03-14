Tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 16 Mart 2026 Pazartesi günkü duruşma öncesinde ASAT üzerinden yapılan altyapı yatırımlarını anlattı. Açıklamada, Antalya genelinde su ve altyapı hizmetlerine vurgu yapılırken, kentteki dava süreci de yeniden gündeme geldi.

Tutuklu bulunan ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek, 16 Mart Pazartesi günü yapılacak duruşma öncesinde kamuoyuna altyapı odaklı bir mesaj verdi. Böcek, görev süresi boyunca ASAT eliyle Antalya’nın farklı noktalarında yürütülen içme suyu ve altyapı yatırımlarının önemine dikkat çekti.

913 MAHALLE VURGUSU

Böcek’in açıklamasında, Antalya’nın 19 ilçesi ve 913 mahallesinde altyapıyı güçlendirmek için yoğun çalışma yürütüldüğü belirtildi. Özellikle uzun yıllardır su sorunu yaşayan yerleşim alanlarına içme suyu ulaştırılmasının öncelikli başlıklardan biri olduğu ifade edildi.

Açıklamada, en uzak mahallelere kadar ulaşıldığı, yıllarca su sıkıntısı yaşayan bazı bölgelerde temel altyapı eksiklerinin giderildiği vurgulandı. Bu çıkış, dava öncesi kamuoyuna verilen siyasi ve hizmet odaklı bir mesaj olarak da değerlendiriliyor.

DURUŞMA ÖNCESİ DİKKAT ÇEKEN ZAMANLAMA

Antalya’da Muhittin Böcek davası kent siyasetinin en sıcak başlıkları arasında yer alırken, 16 Mart’taki ilk duruşma öncesi yapılan bu açıklama dikkat çekti. Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede Böcek’in de aralarında bulunduğu çok sayıda isim hakkında yargı süreci başlatılmıştı.

Bir yanda yargı süreci işliyor, öbür yanda verilen mesaj doğrudan hizmetler üzerinden kuruluyor. Bu da Antalya kamuoyunda tartışmanın sadece dava dosyasıyla sınırlı kalmayacağını gösteriyor.

ALTYAPI MESAJI NEDEN ÖNEMLİ?

Antalya gibi hızla büyüyen bir kentte altyapı yatırımları, günlük hayatı doğrudan etkileyen başlıkların başında geliyor. Su kesintileri, kanalizasyon hatları, kırsal mahallelerde içme suyu erişimi ve yeni yerleşim alanlarının altyapı ihtiyacı, özellikle yaz aylarında daha görünür hale geliyor. Bu nedenle Böcek’in açıklamasının yalnızca siyasi değil, doğrudan vatandaşın hayatına temas eden bir yönü de bulunuyor.

Antalya’da yaşayan birçok kişi için mesele sadece bir belediye tartışması değil. Evde akan su, mahalledeki kanal hattı, yazın artan nüfusa rağmen hizmetin sürmesi... Haber biraz da burada düğümleniyor.

Böcek’in açıklamasında, Antalya’nın geleceğini güçlü altyapıyla hazırlama hedefi öne çıkarılırken, kamuoyunun gözü şimdi 16 Mart Pazartesi günü görülecek duruşmaya çevrildi.