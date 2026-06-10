BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR

FM 200 SÖNDÜRME SİSTEMİ HİDROSTATİK TEST, SÖNDÜRME TÜPLERİ DOLUM VE MANYETİK REZONANS CİHAZI PERİYODİK BAKIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2026/993109

1- İdarenin 1.1. Adı : ANTALYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ANTALYA ELMALI DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ 1.2. Adresi : Yeni Mahalle 9280 Sokak No:4 ELMALI/ANTALYA 1.3. Telefon numarası : 02426188300 1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/



2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati : 25.06.2026 - 10:00 2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres : ANTALYA ELMALI DEVLET HASTANESİ TOPLANTI SALONU



3- İhale konusu hizmet alımının

3.1 Adı : FM 200 SÖNDÜRME SİSTEMİ HİDROSTATİK TEST, SÖNDÜRME TÜPLERİ DOLUM VE MANYETİK REZONANS CİHAZI PERİYODİK BAKIMI 3.2. Niteliği, türü ve miktarı : 5 KISIM FM 200 SÖNDÜRME HİDROSTATİK TEST 20 ADET, 6 KISIM SÖNDÜRME TÜPLERİ DOLUMU 70 ADET, 1 KISIM MANYETİK REZONANS CİHAZI PERİYODİK BAKIMI 4 BAKIM

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer : ANTALYA ELMALI DEVLET HASTANESİ 3.4. Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 12(Onİki) aydır 3.5. İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde işe başlanacaktır.



4- Katılım ve yeterlik kriterleri:

4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:

4.1.1. Teklif mektubu.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.3. Geçici teminat.

4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir. 4.3.1. İstekli tarafından teklifi kapsamında ihaleye katılım belgesine aktarılarak sunulması ve/veya sağlanması gerektiği bu Şartnamenin 7 nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler ve/veya yeterlik kriterleri: Dolum Tesis Belgesi

Garanti Taahhütnamesi

ISO 9001:2008 Uygunluk Belgesi

Kapasite Raporu, Yerli Malı Belgesi ve Sanayi Sicil Belgesi

TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi

Uygunluk Belgesi





5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.



6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.



7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.



8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.



9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.



10- Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.



11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.



12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.



13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (YüzSeksen) takvim günüdür.



14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.



15- Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,78

Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

FM 200 SÖNDÜRME SİSTEMİ HİDROSTATİK TEST, SÖNDÜRME TÜPLERİ DOLUM VE MANYETİK REZONANS CİHAZI PERİYODİK BAKIMI