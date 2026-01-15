‘ÜNLÜLER BİLE KULLANIYOR’ ALGISINA DİKKAT
Dr. Tahsin Biner, ünlü isimlerin gözaltına alınma süreçlerinin ve operasyon detaylarının 7/24 ekranlarda yer almasının, sanılanın aksine caydırıcı değil, özendirici bir alt metin taşıdığını belirtti. Biner paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Ünlülere yapılan uyuşturucu operasyonlarının çarşaf çarşaf basında sabah akşam yayınlanmasının altında yatan psikolojik vurgu şudur; 'Ünlüler bile kullanıyor, sen de kullan!'
AİLELERE KRİTİK ÇAĞRI: ÇOCUKLARINIZI EKRANDAN UZAK TUTUN
Operasyonların magazinleştirilerek servis edilmesinin toplumsal bir tehlike arz ettiğini vurgulayan Biner, ebeveynleri uyardı. Bu tür içeriklerin uyuşturucu kullanımını sıradanlaştırdığını ifade eden Biner, sözlerini şöyle sürdürdü: Sürekli tekrar eden bu haberler, gençlerde "hayran olduğum kişiler bunu yapıyorsa normaldir" algısı oluşturuyor.
Suçun bu kadar sık ve detaylı işlenmesi, toplumun konuya olan hassasiyetini köreltiyor. Lütfen çocuklarınızı TV haber kanallarından uzak tutunuz. Bu çok ciddi bir normalleştirme tuzağıdır."