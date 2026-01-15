‘ÜNLÜLER BİLE KULLANIYOR’ ALGISINA DİKKAT

​Dr. Tahsin Biner, ünlü isimlerin gözaltına alınma süreçlerinin ve operasyon detaylarının 7/24 ekranlarda yer almasının, sanılanın aksine caydırıcı değil, özendirici bir alt metin taşıdığını belirtti. Biner paylaşımında şu ifadelere yer verdi: ​ "Ünlülere yapılan uyuşturucu operasyonlarının çarşaf çarşaf basında sabah akşam yayınlanmasının altında yatan psikolojik vurgu şudur; 'Ünlüler bile kullanıyor, sen de kullan!'

​AİLELERE KRİTİK ÇAĞRI: ÇOCUKLARINIZI EKRANDAN UZAK TUTUN

​Operasyonların magazinleştirilerek servis edilmesinin toplumsal bir tehlike arz ettiğini vurgulayan Biner, ebeveynleri uyardı. Bu tür içeriklerin uyuşturucu kullanımını sıradanlaştırdığını ifade eden Biner, sözlerini şöyle sürdürdü: Sürekli tekrar eden bu haberler, gençlerde "hayran olduğum kişiler bunu yapıyorsa normaldir" algısı oluşturuyor.

​Suçun bu kadar sık ve detaylı işlenmesi, toplumun konuya olan hassasiyetini köreltiyor. Lütfen çocuklarınızı TV haber kanallarından uzak tutunuz. Bu çok ciddi bir normalleştirme tuzağıdır."