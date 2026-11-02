2 Kasım 2026 Pazartesi günü serbest piyasada döviz kurları yeni haftaya rekor seviyelerle başladı. F5Haber'in aktardığı verilere göre, sabah saatlerinde yukarı yönlü bir ivme yakalayan kurlar, gün ortasında kritik eşikleri geride bıraktı.
Sabah açılışında 49,9730 liradan alınan doların satış fiyatı 49,9750 lira olarak kaydedildi. Aynı saatlerde 55,9340 liradan işlem gören avronun satış fiyatı ise 55,9360 lira seviyesindeydi.
PSİKOLOJİK SINIR AŞILDI
Piyasalardaki hareketliliğin devam etmesiyle birlikte gün ortasında dolar yeni bir eşiği geçerek 50 lira seviyesine ulaştı. Euro/TL kurunda da benzer bir yükseliş eğilimi gözlenirken, gün içinde 56.16 seviyesi test edildi. Bu rakamlar, döviz piyasasında yakından takip edilen direnç noktalarının geçildiğini gösteriyor.