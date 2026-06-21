Kaza, dün akşam saatlerinde İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi Barış Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kilise Kavşağı yönünde seyir halinde olan H.G. (39) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Savrulan otomobil, yol kenarında park halinde bulunan araçlara çarparak durabildi. Şiddetli çarpmanın etkisiyle otomobilde büyük çapta hasar meydana gelirken, araç adeta hurdaya döndü.

2 Kişinin Durumu Ağır

Kazada sürücü H.G. ile araçta bulunan D.Ö. (28) ağır yaralanırken, G.Ö. (4) ise hafif şekilde yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Samsun Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan H.G. ve D.Ö.'nün sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Otomobil Kullanılamaz Hale Geldi

Kaza sonrası otomobilde büyük çapta maddi hasar oluşurken, park halindeki araçlarda da hasar meydana geldi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de olası risklere karşı çalışma yürüttü.

Kazanın ardından trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, hasarlı araçların kaldırılmasının ardından yol yeniden normale döndü.

Polis ekipleri kazanın kesin nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.