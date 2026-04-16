Bolu’da bir ortaokulda yaşanan olay, zamanında yapılan ihbar sayesinde büyümeden önlendi. 7’nci sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen yabancı uyruklu bir çocuk, arkadaş grubuna gönderdiği mesajlarda okul müdürü ve bazı öğrencileri hedef alan tehditler savurdu. Durumun bildirilmesi üzerine öğrenci polis ekiplerince gözaltına alındı.

TEHDİT MESAJLARI İHBAR EDİLDİ

Edinilen bilgilere göre öğrenci, arkadaşlarıyla bulunduğu mesaj grubunda, Kahramanmaraş’ta yaşanan okul saldırısına atıfta bulunarak şiddet içeren ifadeler kullandı. Mesajlarında okul müdürü ile birlikte bazı sınıf arkadaşlarının isimlerini sayarak tehditlerde bulunduğu öğrenildi.

Mesajları fark eden bir veli, durumu gecikmeden okul yönetimi ve sınıf öğretmenine bildirdi. Yapılan ihbarın ardından olay resmi makamlara taşındı.

POLİS EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, söz konusu öğrenciyi gözaltına aldı. Şüphelinin evinde yapılan aramada bazı dijital materyallere el konulurken, telefonu incelemeye alındı.

DAHA ÖNCE DİSİPLİN SÜRECİ YAŞAMIŞ

Öğrencinin daha önce de akran zorbalığı nedeniyle okulun disiplin kuruluna sevk edildiği bilgisine ulaşıldı. Olayla ilgili inceleme sürerken, yetkililer eğitim kurumlarında güvenlik ve rehberlik çalışmalarının önemine dikkat çekiyor.

Yaşanan gelişme, özellikle son dönemde artan okul güvenliği tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.