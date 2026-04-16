Tunceli’de 5 Ocak 2020’den bu yana kayıp olan Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan şüphelilerden Gökhan Ertok, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu karar, uzun süredir kamuoyunun yakından takip ettiği dosyada ilk tutuklama olarak kayda geçti.

YENİ BAŞSAVCI İLE SORUŞTURMA DERİNLİK KAZANDI

Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu’nun göreve başlamasının ardından dosyada yeni bir süreç başlatıldı. Özel ekip kurulması talimatıyla birlikte, olayın yaşandığı döneme ait tüm KGYS görüntüleri ve PTS kayıtları yeniden incelendi.

Toplamda 70 farklı güvenlik kamerası ve 700 saatlik görüntü dosyaya dahil edilirken, Gülistan Doku’ya ait daha önce ortaya çıkmayan yeni görüntülerin de elde edildiği öğrenildi.

7 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Soruşturma kapsamında cinayet şüphesi üzerinden yürütülen çalışmalarda, 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında Doku’nun erkek arkadaşı Zeynel Abakarov ve dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel’in de bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı.

Yurt dışında olduğu belirlenen bir şüpheli için ise kırmızı bülten çıkarılması yönünde hazırlık yapıldığı öğrenildi.

DİJİTAL İZLER SORUŞTURMANIN YÖNÜNÜ DEĞİŞTİRDİ

Soruşturmada en dikkat çeken gelişmelerden biri, Gülistan Doku’ya ait telefon ve sim kart üzerinden elde edilen teknik veriler oldu. BTK verileri doğrultusunda, sim kartın farklı bir cihaza takılarak uçak modunda bir iş yerinin internetine bağlandığı tespit edildi.

IP adresi ve IMEI numarası üzerinden yapılan incelemelerde, söz konusu cihazın Gökhan Ertok tarafından kullanıldığı belirlendi. Şüphelinin ayrıca Doku’nun sosyal medya hesabına “şifremi unuttum” yöntemiyle giriş yaptığı ve hesap üzerinden bazı işlemler gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Ulusal Kriminal Daire uzmanlarının incelemesine göre Ertok’un, hesaba giriş yaptıktan sonra arkadaş listesinden iki kişiyi sildiği ve hesabı yaklaşık 3 saat boyunca kullandığı belirlendi.

PARA TRAFİĞİ VE İLETİŞİM KAYITLARI İNCELENDİ

Şüphelinin HTS kayıtları ve banka hareketleri üzerinde yapılan incelemelerde, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel ve yine gözaltındaki isimlerden Şükrü Eroğlu ile iletişim trafiği ve para transferleri tespit edildiği bildirildi.

Gözaltına alınan Ertok, ilk ifadesinde sosyal medya hesabına giriş yaptığını kabul ederken, sim kartı telefona taktığını hatırlamadığını öne sürdü ve avukat talebinde bulundu.

DİĞER ŞÜPHELİLERİN İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 kişiden 4’ü adliyeye sevk edildi. Erdoğan Elaldı, Savaş Gültürk ve Süleyman Önal ile birlikte mahkemeye çıkarılan Gökhan Ertok tutuklanırken, diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.