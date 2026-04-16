Zonguldak’ta bir lisede yaşanan olay, zamanında yapılan müdahale sayesinde büyümeden önlendi. 17 yaşındaki B.T.A., arkadaşlarıyla bulunduğu mesaj grubunda okul saldırılarına atıf yapan tehdit içerikli paylaşımının ardından gözaltına alındı.

TEHDİT MESAJI ÜZERİNE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Edinilen bilgilere göre, Fener Anadolu Lisesi öğrencisi olan B.T.A., ülke genelinde yaşanan okul saldırılarını referans alarak arkadaşlarının bulunduğu WhatsApp grubunda tehdit içeren bir paylaşım yaptı. Mesajın fark edilmesi üzerine durum yetkililere bildirildi.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla harekete geçen Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube ekipleri, şüpheli öğrenciyi kısa sürede gözaltına aldı.

EVİNDE MÜHİMMAT BULUNDU

Polis ekipleri tarafından yapılan aramada, öğrencinin odasında 6 adet kuru sıkı tabanca mermisi ele geçirildi. Ayrıca şüphelinin kullandığı cep telefonuna el konuldu ve incelemeye alındı.

“ŞAKA YAPTIM” SAVUNMASI

Şüphelinin ilk beyanında, söz konusu paylaşımı şaka amacıyla yaptığını öne sürdüğü öğrenildi. Ayrıca daha önce başka bir okulda eğitim gördüğü, sınıf içinde yaşanan disiplin olayı sonrası okul değişikliği yapıldığı bilgisi de dosyaya yansıdı.

Evde bulunan mühimmatın ise köyden hatıra olarak getirildiğini söylediği belirtildi.

ADLİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Gözaltına alınan B.T.A.’nın işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Olayla ilgili soruşturma sürerken, yetkililer özellikle okullarda güvenlik ve dijital tehditlerin ciddiyetine dikkat çekiyor.