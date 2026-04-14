NOW ekranlarında izleyiciyle buluşan Kıskanmak dizisiyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Son haftalarda reyting performansı nedeniyle tartışılan yapımın yeni bölümünün yayın akışından çıkarılması, dizinin geleceğine dair soru işaretlerini artırdı.

YENİ BÖLÜM SON ANDA KALDIRILDI

Kulis bilgilerine göre dizinin bu akşam yayınlanması planlanan yeni bölümü son anda akıştan çıkarıldı. İddialar, yeterli reklam geliri oluşmaması nedeniyle böyle bir karar alındığı yönünde. Kanal ya da yapım şirketinden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.

REYTİNGLER TARTIŞMA KONUSUYDU

Son haftalarda düşük izlenme oranları ile gündeme gelen dizi için final ihtimali zaten konuşuluyordu. Başrol oyuncusu Özgü Namal’ın daha önce yaptığı “sezon sonunda final” açıklaması da bu süreci yeniden tartışmaya açtı.

İZLEYİCİDEN YOĞUN TEPKİ

Yayın akışındaki değişiklik sonrası sosyal medyada dizinin izleyicileri yoğun şekilde paylaşım yaptı. “Kıskanmak neden yok?”, “Final mi geliyor?” ve “Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?” soruları kısa sürede gündem başlıkları arasına girdi.

GÖZLER RESMİ AÇIKLAMADA

Dizinin akıbetiyle ilgili belirsizlik sürerken, alınacak kararın reyting sonuçları ve kanal yönetiminin değerlendirmesine bağlı olduğu ifade ediliyor. Önümüzdeki günlerde yapılacak resmi açıklama, yapımın devam edip etmeyeceğini netleştirecek.