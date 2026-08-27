Yeni Parti’nin Alanya’daki teşkilatlanma çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Kuruluş sürecinde üye kayıtlarına ağırlık veren Yeni Parti Alanya İlçe Örgütü, gelinen son noktaya ilişkin kamuoyunu bilgilendirdi. Yapılan açıklamada, ilçede toplam bin 799 kişinin kurucu üye olarak kayıt işlemlerinin tamamlandığı bildirildi.

Partinin Alanya’daki yapılanması açısından önemli bir aşamanın geride bırakıldığı belirtilirken, şimdi gözler ilçe yönetiminin belirlenmesine yönelik gerçekleştirilecek ön seçim sürecine çevrildi.

1799 KURUCU ÜYENİN LİSTESİ ASKIYA ÇIKTI

Yeni Parti Alanya İlçe Örgütü tarafından yapılan bilgilendirmede, kurucu üyelerin doğrudan karar süreçlerine katılacağı bir teşkilat yapısının oluşturulmasının hedeflendiği belirtildi. Bu kapsamda kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından bin 799 kurucu üyeden oluşan listeler ilçe başkanlığı binasında askıya çıkarıldı.

Kurucu üyeler, askı süresi boyunca ilçe binasına giderek isimlerini ve üyelik bilgilerini kontrol edebilecek. Böylece ön seçim öncesinde listelerde bulunabilecek eksiklik veya hataların giderilmesi amaçlanıyor.

İTİRAZLAR 1 EYLÜL SAAT 18.00’E KADAR

Parti yönetimi, kurucu üyelerin listeleri kontrol etmeleri konusunda uyarıda bulundu. İsim veya üyelik bilgilerinde herhangi bir yanlışlık ya da eksiklik bulunduğunu düşünen üyelerin 1 Eylül saat 18.00’e kadar itirazlarını iletmeleri gerektiği bildirildi.

Belirlenen sürenin tamamlanmasının ardından gerekli değerlendirmelerin yapılarak ön seçimde oy kullanacak kurucu üyelerin listesinin kesinleştirilmesi bekleniyor.

İLÇE BAŞKANINI KURUCU ÜYELER BELİRLEYECEK

Yeni Parti Alanya teşkilatında bir sonraki önemli tarih ise 12 Eylül olacak. İlçe başkanlığı için gerçekleştirilecek ön seçimde parti tabanının doğrudan söz sahibi olması hedefleniyor.

Kurucu üyelerin katılımıyla yapılacak ön seçim, Yeni Parti’nin Alanya’daki teşkilatlanmasının şekillenmesi açısından da önem taşıyor. Ön seçim sürecinin tamamlanmasıyla birlikte ilçedeki yeni dönem yönetim yapılanmasının belirlenmesine yönelik önemli bir adım daha atılmış olacak.

“KARARLARI BİRLİKTE ALACAĞIZ”

Yeni Parti Alanya İlçe Örgütü tarafından yapılan açıklamada, kuruluş çalışmalarına katkı sağlayarak kurucu üyelik sürecine katılan vatandaşlara teşekkür edildi. Parti içindeki karar mekanizmalarında üyelerin etkin rol üstleneceği belirtilerek, tabanın görüşünün esas alınacağı bir siyaset anlayışının hayata geçirilmek istendiği vurgulandı.

Bin 799 kurucu üyeye ulaşılmasının Alanya teşkilatına gösterilen ilginin önemli bir göstergesi olduğu değerlendirilirken, önümüzdeki süreçte örgütlenme ve teşkilatlanma çalışmalarının devam edeceği ifade edildi. (Mihriban DENİZ ÇETİNKAYA)