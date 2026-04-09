Antalya ile Alanya arasında seyahat edecek sürücüler için kritik uyarı geldi. Yol çalışması nedeniyle trafik kontrollü ilerliyor, özellikle sabah ve akşam saatlerinde yoğunluk artabilir.

Antalya–Alanya yolunda kavşak çalışması nedeniyle trafik uyarısı yapıldı. Karayolları’nın son bültenine göre, özellikle şehirler arası yola çıkacak sürücüler için dikkat edilmesi gereken noktalar netleşti.

Sabah saatlerinde yola çıkanlar fark etti aslında… trafik bir noktada yavaşlıyor, sonra tekrar açılıyor. Sebebi de bu çalışma.

ANTALYA–ALANYA YOLUNDA KRİTİK NOKTA

Karayolları verilerine göre Antalya–Alanya karayolunun 14-15. kilometreleri arasında, Karadayı Kavşağı’nda hemzemin kavşak yapım çalışması devam ediyor.

Bu nedenle bölgede trafik kontrollü olarak sağlanıyor. Yani tamamen kapanma yok ama akış yavaşlıyor. Özellikle işe gidiş-geliş saatlerinde sürücüler için zaman kaybı yaşanabiliyor.

Yetkililer açık konuştu: trafik işaretlerine uyun, hız yapmayın.

ALANYA’DA GÜNLÜK HAYATI ETKİLEYEBİLİR

Bu yol sadece şehirler arası değil, aynı zamanda Alanya’ya giriş-çıkışın en yoğun kullanılan hattı. Yani etkisi sadece yolculuk yapanlarla sınırlı değil.

Servise yetişmeye çalışan biri, sabah işe giden bir çalışan ya da yük taşıyan bir esnaf… birkaç dakikalık gecikme zincirleme etki yaratabiliyor.

Özellikle yaz sezonu yaklaşırken trafik zaten artacak. Bu çalışma biraz daha sabır gerektirecek gibi.

Bir sürücü şöyle dedi: “Yol açık ama akmıyor bazen… ne olduğunu anlamıyorsun.”

DİĞER İLLERDE DE ÇALIŞMA VAR

Sadece Antalya değil. Türkiye genelinde bazı kritik noktalarda da çalışmalar sürüyor:

Isparta–Beyşehir yolu 9-11. kilometreleri arasında devam eden çalışmalar nedeniyle ulaşım servis yolundan veriliyor.

Mersin Silifke yolu 21-22. kilometreleri arasında ise otoyol projesi kapsamında trafik kontrollü ilerliyor.

Yani uzun yola çıkacak olanlar için sadece tek bir nokta değil, birkaç farklı riskli hat var.

Aslında mesele basit… yola çıkmadan önce 5 dakika kontrol etmek. Ama çoğu kişi bunu atlıyor.

YOLA ÇIKACAKLARA ÖNERİ

Çünkü sürücüler hazırlıksız yakalanmak istemiyor.

Uzmanlar şu önerileri yapıyor:

Yola çıkmadan önce güzergah kontrolü yapın

Yoğun saatlerden kaçının

Alternatif yolları değerlendirin

Trafik işaretlerine mutlaka uyun

Çünkü küçük bir ihmal… büyük bir beklemeye dönüşebiliyor.