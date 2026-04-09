Alanya’da bugün (9 Nisan 2026) nöbetçi eczaneler: Beyaz Eczanesi (Sugözü), Büke Eczanesi (Saray), Emre Eczanesi (Oba), Lotus Eczanesi (Mahmutlar) ve Örs Eczanesi (Konaklı). En yakın nöbetçi eczaneyi bulmanız için her birinin adres ve telefon bilgilerini aşağıda mahalle/semt bilgisiyle birlikte paylaşıyoruz.

Nöbet listeleri ve çalışma düzeni gün içinde değişebildiği için, yola çıkmadan önce eczaneyi arayıp “nöbet devam ediyor mu?” diye teyit etmek Alanya’da en çok işe yarayan adım oluyor.

ALANYA NÖBETÇİ ECZANE LİSTESİ (9 NİSAN 2026)

Alanya nöbetçi eczane araması yapanlar için 9 Nisan 2026 tarihli güncel liste 5 eczaneden oluşuyor. Aşağıdaki bilgilerde eczane adı, adres, telefon ve mahalle/semt yer alıyor.

Bu liste, 8 Nisan 2026 tarihli kaynaklardan derlenen güncel veriler esas alınarak hazırlanmıştır.

BEYAZ ECZANESİ NEREDE, TELEFONU KAÇ?

Beyaz Eczanesi bugün Alanya’da nöbetçi eczaneler arasında Sugözü Mahallesi bölgesinde yer alıyor. Sugözü ve çevresinde “en yakın nöbetçi eczane” arayanlar için ilk seçeneklerden biri.

Beyaz Eczanesi adresi: Sugözü Mah. 610 Cad. 13/A Alanya/Antalya Beyaz Eczanesi telefon numarası: 0(242)515-44-44 Mahalle/Semt: Sugözü Mahallesi

BÜKE ECZANESİ (SARAY) NÖBETÇİ Mİ, ADRESİ NERESİ?

Büke Eczanesi, Saray Mahallesi’nde nöbetçi eczane arayanların sık baktığı bir noktada görünüyor. Başkent Hastanesi çevresi ve Migros yanı tarifi, özellikle şehir merkezinde adres bulmayı kolaylaştırıyor.

Büke Eczanesi adresi: Saray Mah. Başkent Hastanesi Batısı Migros Yanı Alanya/Antalya Büke Eczanesi telefon numarası: 0(242)519-33-55 Mahalle/Semt: Saray Mahallesi

EMRE ECZANESİ (OBA) BUGÜN AÇIK MI?

Emre Eczanesi bugün Oba Mahallesi’nde nöbetçi eczane listesinde yer alıyor. Yeni Devlet Hastanesi karşısı tarifi, özellikle acil ilaç ihtiyacı olanlar için hızlı yön bulma avantajı sağlıyor.

Emre Eczanesi adresi: Oba Mah. Fidanlık Cad. Yeni Devlet Hastanesi Karşısı No:9/B-C Alanya Emre Eczanesi telefon numarası: 0(242)538-74-72 Mahalle/Semt: Oba Mahallesi

LOTUS ECZANESİ MAHMUTLAR NÖBETÇİ ECZANE ADRESİ

Mahmutlar’da bugün nöbetçi eczane arayanlar için listede Lotus Eczanesi bulunuyor. Menderes Bulvarı üzerindeki konumu ve Garip Restaurant yanı tarifi, Mahmutlar merkez hattında arayanların işini kolaylaştırıyor.

Lotus Eczanesi adresi: Mahmutlar Mah. Menderes Bulvarı Saruhan Apt. 16/D Garip Restaurant Yanı Alanya Lotus Eczanesi telefon numarası: 0(540)090-39-90 Mahalle/Semt: Mahmutlar Mahallesi

ÖRS ECZANESİ KONAKLI NÖBETÇİ ECZANE BİLGİLERİ

Konaklı tarafında “Konaklı nöbetçi eczane” araması yapanların bugün kontrol etmesi gereken eczanelerden biri Örs Eczanesi. Fatih Caddesi üzerindeki adres bilgisi, özellikle Konaklı’da araçla ya da yürüyerek ulaşım planlayanlar için net bir referans veriyor.

Örs Eczanesi adresi: Konaklı Mah. Fatih Cad. No:156/A Alanya Örs Eczanesi telefon numarası: 0(242)565-11-72 Mahalle/Semt: Konaklı Mahallesi

ALANYA’DA EN YAKIN NÖBETÇİ ECZANE NASIL BULUNUR?

En yakın nöbetçi eczaneyi bulmanın en pratik yolu, önce bulunduğunuz mahalleyi netleştirip (Saray, Oba, Sugözü, Mahmutlar, Konaklı gibi) o bölgedeki nöbetçi eczaneyi aramak. Ardından telefonla arayıp hem nöbetin devam ettiğini hem de adres tarifini teyit etmek, gece saatlerinde zaman kaybını azaltıyor.

Alanya’da özellikle sezon dönemlerinde trafik ve yoğunluk artabildiği için, “Alanya nöbetçi eczane telefon numarası” bilgisi çoğu zaman adres kadar kritik hale geliyor.

NÖBETÇİ ECZANEYE GİTMEDEN ÖNCE NEDEN TELEFON AÇMAK GEREKİYOR?

Nöbetçi eczane listeleri genel olarak güncel olsa da, bazı günlerde nöbet değişimi veya teknik nedenlerle saatlerde farklılık yaşanabiliyor. Bu yüzden, ziyaret öncesi kısa bir arama yapmak hem doğru eczaneye gitmenizi sağlar hem de acil ilaç ihtiyacında süreyi kısaltır.

Alanya’da bugün nöbetçi eczaneler için yukarıdaki telefonlardan bilgi almanız önerilir; özellikle çocuk ilacı, reçeteli ilaç ya da medikal ürün gibi acil ihtiyaçlarda bu küçük adım büyük fark yaratıyor.

ALANYA NÖBETÇİ ECZANE ARAMALARINDA EN ÇOK SORULAN MAHALLELER

Bugün listede Sugözü, Saray, Oba, Mahmutlar ve Konaklı mahalleleri yer alıyor. Bu dağılım, Alanya’nın hem merkez hem de doğu-batı hattında nöbetçi eczane erişimini kolaylaştırıyor.

Yine de bulunduğunuz konuma göre en hızlı seçenek değişebilir; mesela Saray’da olan biri için Büke Eczanesi daha yakınken, Mahmutlar’da olan biri için Lotus Eczanesi daha mantıklı bir rota olabilir.

KAYNAK

Bilgiler, 8 Nisan 2026 tarihli kaynaklardan derlenmiştir: https://devlethane.com/nobetci-eczaneler/antalya/alanya?utm_source=openai