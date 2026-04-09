Alanya hava durumu bugün (9 Nisan 2026) 18°C en yüksek, 8°C en düşük seviyesinde ve yer yer sağanaklar bekleniyor. Sabah saatlerinde Alanya merkezde mevcut koşullar güneşli ve 16°C ölçülürken, nem %70 civarında; rüzgar kuzeyden 13 km/sa esiyor.

Önümüzdeki 5 günün genel resmi ise daha stabil: Cuma’dan itibaren güneş ağırlığını artırıyor, Pazartesi günü 20°C’ye kadar yükseliş görülüyor. Bu tablo Alanya’da plaj planı yapanlar ve turizm işletmeleri için “hangi gün daha iyi?” sorusunu doğrudan gündeme getiriyor.

ALANYA HAVA DURUMU BUGÜN NASIL (9 NİSAN 2026)

Alanya’da bugün hava durumu: En yüksek 18°C, en düşük 8°C ve yer yer sağanaklar var. Mevcut koşullar güneşli görünse de gün içinde kısa süreli yağış geçişleri bekleniyor.

Nem oranının %70 civarında seyretmesi, özellikle sabah ve akşam saatlerinde serinliğin daha belirgin hissedilmesine neden oluyor. Alanya’da bugün dışarı çıkacak olanlar için ince bir yağmurluk ve rüzgara karşı hafif bir üstlük mantıklı bir tercih.

Bir de şu var: Güneşli başlayıp sonra kapanması Alanya’da insanı ters köşe yapabiliyor.

ALANYA’DA YAĞMUR VAR MI, SAĞANAK NE ZAMAN

9 Nisan Perşembe günü için tahmin “yer yer sağanaklar” şeklinde. Bu ifade, yağışın tüm ilçeye aynı anda yayılmasından çok, kısa süreli ve bölgesel geçişler olabileceği anlamına geliyor.

Alanya merkez, sahil bandı ve yüksek kesimler arasında yağışın etkisi farklı hissedilebiliyor; özellikle eğimli bölgelerde kısa süreli sağanak sonrası zemin kayganlaşabiliyor. Sürücüler için en kritik nokta, ani yağışta görüş mesafesinin düşmesi ve yolun bir anda parlak-kaygan hale gelmesi.

ALANYA’DA NEM VE HİSSEDİLEN SICAKLIK NASIL

Alanya’da 9-13 Nisan aralığında nem oranı %70 civarında. Bu seviyeler, 18-20°C bandındaki sıcaklıkta “bahar serinliği” ile “hafif bunaltı” hissinin gün içinde yer değiştirmesine yol açabiliyor.

Özellikle sabah erken saatlerde ve güneş battıktan sonra, 6-8°C’ye inen gece sıcaklıklarıyla birlikte nem, üşütme riskini artırıyor. Tatil için Alanya’ya gelenlerin “gündüz tişört, akşam ince mont” dengesini kurması gerekiyor; otel çıkışı kısa bir yürüyüş bile insanı üşütebiliyor.

RÜZGAR BUGÜN KAÇ KM, HANGİ YÖNDEN ESECEK

Alanya’da rüzgar bugün kuzey yönünden 13 km/sa hızla esiyor. Bu hız çok sert olmasa da, kuzeyli rüzgar sahilde serinliği artırıp deniz kenarında oturmayı daha “ince giyene” zorlaştırabiliyor.

Cuma günü rüzgar kuzeyden 10 km/sa, Cumartesi-Pazar-Pazartesi günleri ise yine kuzeyden 13 km/sa olarak görünüyor. Yani önümüzdeki günlerde rüzgar yönü değişmiyor; sabit kuzey akışı, özellikle akşam saatlerinde dış mekân planlarını etkileyebilir.

ALANYA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Alanya 5 günlük hava durumu tahmini, Perşembe günkü yer yer sağanakların ardından güneşli bir çizgiye dönüyor. Sıcaklıklar gündüz 18-20°C bandında, geceleri ise 6-8°C bandında kalıyor.

Gün gün özet şöyle:

Perşembe, Nisan 9: 18°C / 8°C, yer yer sağanaklar, nem %70 civarı, rüzgar kuzey 13 km/sa

Cuma, Nisan 10: 19°C / 7°C, güneşli, nem %70 civarı, rüzgar kuzey 10 km/sa

Cumartesi, Nisan 11: 18°C / 6°C, kısmen güneşli, nem %70 civarı, rüzgar kuzey 13 km/sa

Pazar, Nisan 12: 18°C / 6°C, bol güneş ışığı, nem %70 civarı, rüzgar kuzey 13 km/sa

Pazartesi, Nisan 13: 20°C / 8°C, güneşli, nem %70 civarı, rüzgar kuzey 13 km/sa

Bu tahmin, “Alanya’da hafta sonu hava nasıl olacak?” aramasına net yanıt veriyor: Cumartesi kısmen güneşli, Pazar bol güneş ışığı; sıcaklık 18°C, gece 6°C.

ALANYA’DA PLAJ İÇİN HANGİ GÜN DAHA UYGUN

Plaj ve turizm aktiviteleri açısından en zayıf gün 9 Nisan Perşembe; çünkü yer yer sağanaklar planları bölebilir. En güçlü günler ise 12 Nisan Pazar (bol güneş ışığı) ve 13 Nisan Pazartesi (güneşli) olarak öne çıkıyor.

10 Nisan Cuma da güneşli göründüğü için deniz kenarı yürüyüşleri, tekne turları, açık hava kahvaltıları ve şehir içi gezi planları için rahat bir gün. 11 Nisan Cumartesi “kısmen güneşli” olduğundan, uzun süreli plaj planından çok esnek program yapmak daha iyi olur.

ALANYA DENİZ SUYU SICAKLIĞI KAÇ DERECE

Alanya’da deniz suyu sıcaklığıyla ilgili güncel verilere ulaşılamadı. Bu nedenle “Alanya deniz suyu sıcaklığı bugün kaç derece” sorusuna rakamsal bir yanıt vermek mümkün değil.

Yine de plaj planı yapanlar için pratik bir not: Hava 18-20°C bandında olsa bile, rüzgarın kuzeyden 10-13 km/sa esmesi deniz kenarında serinlik hissini artırabiliyor. Denize girmeyi düşünenler, özellikle sabah saatlerinde daha temkinli davranmalı.

ALANYA’DA TURİZM VE GÜNLÜK YAŞAM İÇİN HAVA NASIL OKUNMALI

Alanya gibi turizm kenti için hava durumu sadece “yağmur var mı” sorusu değil; otellerin doluluk planı, açık alan etkinlikleri, transfer saatleri ve esnafın gün içi hareketiyle de doğrudan ilgili. Perşembe günkü yer yer sağanaklar, özellikle kısa süreli açık hava aktivitelerinde iptal/erteleme riskini artırıyor.

Cuma’dan itibaren güneşli gidişat ise Alanya’da sahil hattında hareketi yükseltebilir; Damlataş çevresi, İskele bölgesi ve yürüyüş yolları daha kalabalık olabilir. Akşamları 6-8°C bandına düşen sıcaklıklar nedeniyle dışarıda uzun süre oturacakların hazırlıksız yakalanmaması gerekiyor, yoksa.

ALANYA HAVA DURUMU CANLI TAKİP EDENLERE KISA NOT

“Alanya hava durumu bugün”, “Alanya 5 günlük hava durumu” ve “Alanya’da yağmur var mı” aramalarında görülen tahminler, gün içinde kısa aralıklarla güncellenebiliyor. Özellikle Perşembe günü gibi yer yer sağanak beklenen günlerde, planı sabitlemeden önce son duruma bakmak faydalı.

Bugün için özet net: Alanya’da 9 Nisan 2026’da gündüz 18°C, gece 8°C; nem %70 civarı, rüzgar kuzeyden 13 km/sa ve yer yer sağanaklar bekleniyor.

10-13 Nisan arasında ise güneş daha baskın, Pazartesi 20°C ile haftanın en ılık günü.