ALANYA Müftülüğü bünyesinde Din Hizmetleri Uzmanı ve Manevi Danışman olarak görev yapan, aynı zamanda Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Alanya Kadın Kolları Sorumlusu ve yazar kimliğiyle de tanınan Medine Karacabay, Alanya Kaymakamı Dr. Şakir Öner Öztürk’ü makamında ziyaret etti. Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarette, Alanya'da yürütülen din hizmetleri, sosyal sorumluluk çalışmaları ve kültürel faaliyetler üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

"Kadın Kime Göre? Algılar, Hakikat ve Sen" isimli kitabın yazarı olan Medine Karacabay, ziyaret sırasında eserini Kaymakam Öztürk’e imzalayarak hediye etti. Karacabay, kitabının kadın, aile ve toplumsal değerler üzerine kaleme alındığını belirterek, bu alanda farkındalık oluşturmayı amaçladığını ifade etti.

Ziyaret kapsamında Alanya genelinde sürdürülen manevi rehberlik faaliyetleri, kadınlara yönelik sosyal projeler, gençlik çalışmaları ve şehirde gerçekleştirilen kültürel etkinlikler hakkında da fikir alışverişinde bulunuldu. Alanya'nın sosyal ve kültürel gelişimine katkı sunacak yeni projeler üzerine değerlendirmelerin yapıldığı görüşmede, kurumlar arası iş birliğinin önemine de vurgu yapıldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Alanya Kaymakamı Dr. Şakir Öner Öztürk, Medine Karacabay'ın hem din hizmetleri alanındaki çalışmaları hem de yazarlık faaliyetleriyle topluma önemli katkılar sunduğunu belirterek teşekkür etti. Kaymakam Öztürk, kültürel ve sosyal alanda üreten isimlerin desteklenmesinin toplumun gelişimi açısından büyük önem taşıdığını ifade ederek Karacabay'a çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Medine Karacabay ise Kaymakam Öztürk'ün gösterdiği ilgi ve misafirperverlikten dolayı memnuniyetini dile getirdi. Karacabay, "Sayın Kaymakamımızın gösterdiği yakın ilgi ve nezaketten ötürü şükranlarımı sunuyorum. Ziyaretimiz sırasında Alanya'nın kültürel dokusu, edebiyat, yazarlık yolculuğum ve şehrimizde yürüttüğümüz hayri hizmetler üzerine son derece verimli ve kıymetli bir sohbet gerçekleştirdik. Alanya genelindeki din hizmetlerini, toplumun her kesimine dokunan projeleri ve şehrimize değer katan vizyoner çalışmaları değerlendirme fırsatı bulduk. Şehrimize hizmet yolunda devlet büyüklerimizin desteğini her zaman yanımızda hissetmek bizler için büyük bir motivasyon kaynağıdır" ifadelerini kullandı.

Görüşme, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi. (Şerife ÇOBAN)