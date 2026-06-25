TÜRK rock müziğinin sevilen gruplarından Zakkum, Alanya'nın eğlence hayatının önde gelen mekanlarından Holly Stone Alanya'da sahne alarak hayranlarına unutulmaz bir konser yaşattı. Yoğun ilgi gören organizasyonda mekanı dolduran yüzlerce müziksever, grubun sevilen şarkılarına gece boyunca hep bir ağızdan eşlik etti.

Konser öncesinde uzun kuyrukların oluştuğu Holly Stone Alanya'da, Zakkum sahneye alkışlar eşliğinde çıktı. Grubun ilk notalarıyla birlikte salonda büyük bir coşku yaşanırken, dinleyiciler konser boyunca telefonlarının ışıklarıyla görsel bir şölen oluşturdu. Yaklaşık iki saat boyunca sahnede kalan grup, geniş repertuvarından seçtiği eserlerle hem duygusal hem de hareketli anlar yaşattı.

"Anason", "Ben Ne Yangınlar Gördüm", "Hatıran Yeter", "Gidiyorum Yolcu Et" ve hayranlarının büyük ilgi gösterdiği diğer parçaları seslendiren Zakkum, güçlü sahne performansı ve enerjisiyle Alanyalı müzikseverlerden tam not aldı. Konser boyunca zaman zaman romantik anlar yaşanırken, hareketli şarkılarla eğlence doruğa ulaştı.

Seyircilerle sık sık sohbet eden grup üyeleri, Alanya'da yeniden sahne almaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek kendilerini yalnız bırakmayan hayranlarına teşekkür etti. Samimi diyalogların yaşandığı gecede sanatçılar, izleyicilerin yoğun alkışları ve tezahüratları karşısında duygusal anlar da yaşadı.

Konseri izlemeye gelen müzikseverler, sevilen şarkılara baştan sona eşlik ederken, gece boyunca cep telefonlarıyla performansı kayda alarak sosyal medya hesaplarından çok sayıda paylaşım yaptı. Konser görüntüleri kısa sürede sosyal medyada ilgi görürken, etkinlik Alanya'nın yaz sezonundaki en dikkat çeken müzik organizasyonlarından biri olarak öne çıktı.

Rock müzik tutkunlarını aynı çatı altında buluşturan Holly Stone Alanya'daki konser, güçlü sahne performansı, yüksek enerjisi ve coşkulu atmosferiyle izleyenlerin hafızasında uzun süre yer edecek renkli görüntülere sahne oldu. (Mehmet TUNÇ)