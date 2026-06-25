Senegalli komedyen Mustafa N'diaye, sahne adıyla Musti Kusti, Alanya'da sevenleriyle buluştu. Komedyenin tek kişilik stand-up gösterisi, Alanya'nın gözde eğlence mekanlarından Next Level Illusion Event Hall'da yoğun katılımla gerçekleştirildi. Etkinlik, saat 21.00'de başlayarak gece boyunca kahkaha dolu anlara sahne oldu

TÜRKİYE'DE geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve yedi dil bilmesiyle dikkat çeken Musti Kusti, gösterisinde Türk kültürüne ve günlük yaşama dair gözlemlerini kendine özgü mizah anlayışıyla sahneye taşıdı. Özellikle Anadolu'da yaşadığı ilginç deneyimleri esprili bir dille anlatan komedyen, salonu dolduran izleyicilerden tam not aldı. Gösteri boyunca Türkiye'deki kültürel farklılıklar, sosyal yaşam ve insan ilişkileri üzerine yaptığı nokta atışı esprilerle kahkahaların eksik olmadığı gecede, Alanyalı sanatseverler unutulmaz bir eğlence yaşadı. Samimi sahne performansı ve seyirciyle kurduğu sıcak diyaloglarla dikkat çeken Musti Kusti, izleyicileri zaman zaman kahkahaya boğarken zaman zaman da düşündürdü. Alanya'nın yaz sezonundaki sosyal ve kültürel etkinliklerine renk katan organizasyon, hem yerel halktan hem de kentte bulunan yabancı misafirlerden yoğun ilgi gördü. Eğlence dolu gece sonunda izleyiciler, başarılı komedyeni uzun süre ayakta alkışladı. (Mehmet TUNÇ)