Kumluca'nın Yazır Mahallesi'nde 29 Temmuz günü öğle saatlerinde başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek Belen Mahallesi'ne kadar ulaştı. Gece boyunca havadan ve karadan yoğun şekilde sürdürülen söndürme çalışmalarının ardından yangın ertesi sabah tamamen kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı.

59 hektar alan kül oldu

İlk belirlemelere göre yangında yaklaşık 59 hektarlık alan zarar gördü. Alevlerin etkisiyle Yazır Mahallesi'nde 23, Belen Mahallesi'nde ise 4 yapı olmak üzere toplam 27 bina hasar gördü. Yangın sırasında çok sayıda ev, ahır ve depo kullanılamaz hale gelirken, mahalle sakinleri güvenlik amacıyla tahliye edildi.

"Alevler 1-1,5 dakikada evimin önüne geldi"

Yangının en fazla etkilediği bölgede yaşayan emekli itfaiyeci Kadir Altun, yılların tecrübesiyle evini kurtarmak için büyük mücadele verdi. Yangının çok kısa sürede yayıldığını anlatan Altun, yaşadığı korku dolu anları şu sözlerle anlattı:

"Yangın evimin aşağısından başladı. Yaklaşık 1-1,5 dakika içinde evimin yanına ulaştı. Elimdeki hortumla sürekli alevlerin başladığı noktalara koştum ve su tutarak söndürmeye çalıştım. Komşularımın evleri tamamen yandı."

Belediye tankeri yetişti

Şiddetli rüzgarın yangını kontrol etmeyi zorlaştırdığını belirten Altun, alevlerin zaman zaman metrelerce yükseldiğini söyledi.

"Boğazdan öyle kuvvetli bir rüzgar esiyordu ki yaklaşık 50 metre yükselen alevleri gördüm. Evimin arkasındaki odunluk tutuşmuştu. Tek başıma söndüremedim. O sırada Kemer Belediyesi'ne ait su tankeri geldi. Birlikte müdahale ederek yangını kontrol altına aldık."

Büyük felaketin izleri silinmeye çalışılıyor

Yangının kontrol altına alınmasının ardından ekipler bölgede hasar tespit ve soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, zarar gören vatandaşlara yönelik destek çalışmalarının başlatıldığını belirtirken, yangının çıkış nedenine ilişkin incelemenin devam ettiği bildirildi. Kumluca'da yaşanan yangın, Antalya'da son günlerde art arda meydana gelen orman yangınlarının en ağır bilanço bırakan olaylarından biri olarak kayıtlara geçti.