Türkiye’de 5G dönemi, 31 Mart 2026’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen törenle resmen başlatıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın açıklamasına göre sistem, 1 Nisan 2026’dan itibaren 81 ilin merkezinde kademeli olarak devreye alınacak. Bu gelişmeyle birlikte Alanya’da 5G var mı sorusu da ilçe genelinde en çok konuşulan başlıklardan biri oldu.

ALANYA’DA 5G KULLANIMI İDDİASI GÜNDEMDE

Alanya’daki bazı yerel yayınlarda ve kullanıcı paylaşımlarında, merkez bölgede yapılan ilk denemelerde 420 Mbps’nin üzerinde indirme hızına ulaşıldığı öne sürüldü. Ancak bu hız sonucuna ilişkin şu aşamada kamu kurumları ya da operatörler tarafından yayımlanmış, Alanya’ya özel bağımsız bir teknik rapor görünmüyor. Bu nedenle söz konusu rakam, şimdilik yerel test paylaşımı olarak değerlendirilmek zorunda.

Yani Alanya’da 5G’nin hissedilmeye başladığı yönünde güçlü işaretler var; ama ilçe bazlı kapsama, hız ve yoğunluk performansının mahalle mahalle aynı olması beklenmiyor. Özellikle merkezde görülen hız ile çevre mahallelerde alınacak sonuç arasında fark oluşabilir. Bir sokakta hızlı çalışır, diğerinde aynı sonucu vermez. Bu iş biraz da cihaz, baz istasyonu yoğunluğu ve operatöre bakıyor.

OPERATÖRLERDEN 5G’YE ÖZEL KAMPANYALAR

5G geçişiyle birlikte operatörler de peş peşe kampanyalar duyurdu. Turkcell, “5G ile Beşliyoruz” kampanyasında uygun müşterilerine paketlerindeki internet, dakika ve SMS’i 5 katına kadar çıkaran fırsat sundu; kampanyaya 5KAT yazıp 2200’a SMS ile katılım seçeneği de yer aldı. Türk Telekom, 5G uyumlu bireysel faturalı müşterilere 30 gün geçerli 50 GB hediye internet verdiğini duyurdu. Vodafone ise 5G hizmetinin cihaz ve SIM uyumuyla aktif edilebildiğini açıklarken, 5G dönemine özel sınırsız kullanım ve yeni tarifeleri öne çıkardı.

ALANYA’DA 5G NASIL AKTİF EDİLİR?

Alanya’da 5G kullanmak için ne gerekli sorusunun yanıtı üç başlıkta toplanıyor: 5G uyumlu telefon, 5G ile uyumlu SIM kart ve operatör tarafında hizmetin açık olması. Vodafone, 4.5G uyumlu SIM kartların çoğunun 5G ile de çalıştığını; hizmetin ise SMS ya da uygulama üzerinden ücretsiz açılabildiğini belirtiyor. Türk Telekom kampanyasında da 5G uyumlu cihaz şartı açıkça yer alıyor.

Alanya’da telefonu eline alıp hız testi yapacak kullanıcılar için asıl belirleyici nokta ise bulunduğu konum olacak. İskele çevresi, Atatürk Caddesi, şehir merkezi ve yoğun nüfuslu bölgelerde sonuçlar daha dikkat çekici olabilir. Kırsalda ya da kapsamanın yeni oturduğu alanlarda ise ilk günlerde aynı tabloyu görmek zor. Telefon 5G desteklese bile şebeke ayarı kapalıysa ya da bölgedeki kapsama tam oturmadıysa, cihaz yine 4.5G’de kalabilir.

ALANYA İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Alanya 5G internet hızı özellikle içerik üreticileri, mobil oyuncular, canlı yayın yapanlar ve uzaktan çalışanlar açısından önemli görülüyor. Daha düşük gecikme ve daha yüksek hız; canlı yayın kalitesinden dosya yüklemeye, video izlemeden mobil oyuna kadar pek çok alanda fark yaratabilir. Turizm sezonuna giren Alanya’da, yoğun yabancı ziyaretçi trafiği düşünüldüğünde bu geçişin dijital deneyimi doğrudan etkilemesi bekleniyor. Özellikle yaz aylarında sahil, otel çevreleri ve merkez bölgelerde mobil veri yükü daha da artıyor.

Bir başka tarafı daha var. Ev interneti yavaşlayan, işini telefondan yürüten ya da gün içinde sürekli video gönderen esnaf için bu değişim kağıt üstünde teknik bir yenilikten ibaret değil. Günlük hayatı hızlandıran bir konu. Faturaya nasıl yansıyacağı ise ayrı mesele.

Önümüzdeki günlerde operatörlerin Alanya’ya özel kapsama haritası, kullanıcı yoğunluğu ve saha performansına ilişkin daha net veriler paylaşması bekleniyor. Şimdilik tablo şu: Türkiye’de 5G resmen başladı, Alanya’da da ilk kullanım sinyalleri geldi; ancak mahalle bazlı gerçek performans için kullanıcı testleri ve resmi saha verileri belirleyici olacak.