Basına yansıyan açıklamalara göre, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Etimesgut 100. Cumhuriyet Kültür Merkezi'nde düzenlenen 1. Sosyal Demokrat Belediyecilik Günleri'nde konuştu. Sosyal Demokrasi Derneği tarafından eski başkan Ali Dinçer anısına organize edilen etkinlikte Yavaş, Ataşehir ve Eşme belediye başkanlarına geçmiş olsun dileklerini ileterek son dönemdeki adli süreçleri eleştirdi.

Belediye başkanları arasında belirgin bir tedirginlik yaşandığını belirten Yavaş, sosyal medyadaki bazı grupların tehditvari söylemlerine dikkat çekti. Mevcut durumun sürdürülemez olduğunu savunan Yavaş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İspanya programı dönüşünde parti olarak ortak bir karar alınıp kamuoyuna duyurulması gerektiğini ifade etti.

HUKUKİ PROSEDÜR VURGUSU

Operasyonların gerçekleştiriliş biçimini değerlendiren Yavaş, iddiaların soruşturulma yöntemine yönelik itirazlarını dile getirdi. İhale veya fesat gibi iddialarda olağan sürecin 4483 sayılı yasa kapsamında mülkiye müfettişlerinin incelemesiyle başlaması gerektiğini hatırlattı. Baskın tarzı müdahalelerin hukuki olmaktan ziyade siyasi bir amaca hizmet ettiğini öne süren Yavaş, anayasal bir hak olan masumiyet karinesinin ihlal edildiğini ve kişilerin kesinleşmiş yargı kararı olmadan toplum önünde itibarsızlaştırıldığını kaydetti.

YEREL YÖNETİMLER SÜRECİ TAKİP EDİYOR

Adalet sistemindeki uygulamaların Türkiye'nin uluslararası itibarına zarar verdiğini vurgulayan Yavaş, yargı mekanizmasının siyasi partilere göre farklı işlediğini iddia etti. İktidar partisine mensup belediyelerde benzer adli süreçlerin görülmediğini savunan Yavaş'ın açıklamaları, yerel yönetimler üzerindeki denetim pratiklerini yeniden gündeme taşıdı. Muhalefet belediyelerine yönelik artan bu denetim ve operasyon dalgası, Antalya ve Alanya gibi turizm bölgelerindeki yerel siyaset çevreleri tarafından da muhtemel idari yansımaları açısından yakından takip ediliyor.