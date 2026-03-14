ABD Başkanı Donald Trump, İran’la savaşın ne zaman sona ereceğine dair dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.

AÇIKLAMANIN ODAĞI: SAVAŞIN SÜRESİ

Trump, sürecin uzun sürmeyeceği kanaatinde olduğunu belirterek, “Bunun uzun süreceğini düşünmüyorum” ifadesini kullandı.

BİTİŞ İÇİN DİKKAT ÇEKEN İFADE

Savaşın ne zaman biteceğine ilişkin net bir takvim vermeyen Trump, kararın kendi hissiyatıyla şekilleneceğini söyleyerek, “Bunu iliklerime kadar hissettiğimde biter” değerlendirmesini yaptı.