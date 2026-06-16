Avrupa Birliği (AB) Konseyi tarafından yapılan açıklamaya göre, hava yolu yolcu haklarını yeniden düzenleyen ve şirketlerin sorumluluklarını artıran yeni kurallar üzerinde uzlaşmaya varıldı. Avrupa Parlamentosu (AP) ile üye ülkeler arasında 13 yıldır devam eden müzakerelerin sonucunda, uçağa kabul edilmeme, iptal ve gecikme durumlarında yolculara daha yüksek standartlarda koruma sağlanacak.

Yeni düzenleme ile birlikte, uçuşun varış noktasına 3 saatten fazla gecikmesi veya kalkıştan 14 günden daha kısa bir süre kala iptal edilmesi halinde yolcular tazminat hakkı kazanacak. AB Konseyi'nin aktardığı verilere göre, 1500 kilometreye kadar olan uçuşlarda 250 avro, AB içi ve 1500-3 bin 500 kilometre arası uçuşlarda 400 avro, diğer tüm uçuşlarda ise 600 avroya kadar tazminat talep edilebilecek. Hava yolu şirketleri, gecikme durumunda varıştan sonraki 96 saat içinde yolcuyu elektronik ortamda bilgilendirmek ve başvuruları en geç 30 gün içinde karara bağlamak zorunda olacak.

YOLCULARA YENİ HAKLAR VE YARDIMLAR

Aksaklık yaşayan yolcuların bekleme sürelerindeki temel ihtiyaçları da yeni kurallarla güvence altına alınıyor. Beklemenin 2. saatinde içecek, 3. saatinde yemek, sonrasında ise her 5 saatte bir ek yemek, internet erişimi ve 2 telefon görüşmesi hakkı sunulacak. Geceleme gerektiren durumlarda ücretsiz otel ve transfer sağlanacak. Ayrıca, gidiş biletinin kullanılmaması durumunda dönüş biletinin iptal edilmesi anlamına gelen "no-show" uygulaması yasaklanırken, bilet fiyatlarına bir adet el bagajı ücreti varsayılan olarak dahil edilecek.

YENİ DÜZENLEME HANGİ UÇUŞLARI KAPSIYOR?

Uluslararası seyahat eden yolcular için bu kararın uygulama alanı büyük önem taşıyor. Açıklanan kurallar; AB sınırları içinde gerçekleştirilen tüm uçuşları, AB merkezli hava yolu şirketlerinin AB dışından birliğe yaptığı seferleri ve AB'den üçüncü ülkelere düzenlenen tüm uçuşları kapsayacak. Şirketler, 3 saat içinde alternatif güzergah sunamazsa, yolcular kendi ulaşımlarını organize ederek orijinal bilet fiyatının yüzde 400'üne kadar geri ödeme alabilecek.

Olağanüstü durumlar dışında hava yolu şirketlerini bağlayan bu kurallar, ilk kez 2004 yılında yürürlüğe giren yolcu hakları yönetmeliğinin en kapsamlı revizyonu niteliğini taşıyor. 2013 yılında başlayan revizyon sürecinin tamamlanmasıyla birlikte, metin AP ve AB Konseyi tarafından resmen onaylanmasının ardından yürürlüğe girecek.