CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında emeklilerin ekonomik sorunlarını gündeme taşıdı. Emekli maaşlarının alım gücünün giderek düştüğünü savunan Özel, hükümetin yılbaşına doğru yapmayı planladığı iyileştirmenin yeterli olmayabileceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen Özel, emekli aylıklarının asgari ücret düzeyine çıkarılması halinde düzenlemeye destek vereceklerini söyledi.

“BİR EMEKLİ MAAŞI BİR ASGARİ ÜCRETE EŞİT OLSUN”

Emeklilere yönelik yeni düzenleme tartışmalarını değerlendiren Özel, yapılacak artışın geçim sıkıntısını ortadan kaldırması gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulunan Özel, “Gel, 'Bir emekli maaşı eşittir bir asgari ücret' de, iki elle birlikte oy vereceğiz” ifadelerini kullandı.

Özel, böyle bir düzenlemenin hayata geçirilmesi durumunda hükümete teşekkür edeceğini de belirterek yalnızca enflasyon oranına dayalı sınırlı artışların emeklilerin sorunlarını çözmeye yetmeyeceğini savundu.

EMEKLİ MAAŞLARININ ALIM GÜCÜNE DİKKAT ÇEKTİ

Emeklilerin yaşadığı ekonomik zorlukları değerlendiren Özel, geçmiş yıllarla bugünkü emekli aylıkları arasında çeyrek altın üzerinden karşılaştırma yaptı.

En düşük emekli maaşının geçmişte sekiz çeyrek altın alabildiğini öne süren Özel, bugün bu miktarın yaklaşık iki çeyrek altına gerilediğini ifade etti.

Kira, gıda ve temel ihtiyaç harcamalarının emeklilerin bütçesini zorladığını belirten CHP lideri, emekli aylıklarının yalnızca rakamsal olarak değil, satın alma gücü bakımından da değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

“GEÇİCİ ÖNLEMLER SORUNU ÇÖZMEZ”

Hükümetin emeklilere yönelik yeni bir iyileştirme hazırlığında olduğunu hatırlatan Özel, açıklanması beklenen düzenlemenin kalıcı bir çözüm sunması gerektiğini dile getirdi.

Enflasyon farkı ve büyümeden verilecek sınırlı paylarla yapılacak artışların yeterli olmayacağını savunan Özel, emeklilerin yaşam koşullarında gerçek bir iyileşme sağlayacak adımlar atılması çağrısında bulundu.

TARIM VE GIDA FİYATLARINI DA ELEŞTİRDİ

Konuşmasında tarım sektöründeki sorunlara da değinen Özel, üreticilerin artan maliyetler nedeniyle zor durumda kaldığını belirtti.

Tarım ürünlerinin üreticiden düşük fiyatlarla çıktığını, buna karşılık marketlerde çok daha yüksek fiyatlara satıldığını savunan Özel, bu durumun hem çiftçiyi hem de tüketiciyi olumsuz etkilediğini söyledi.

Özel, tarımsal desteklerin artırılması ve üretim politikalarının yeniden düzenlenmesi gerektiğini ifade etti.

EMEKLİ MAAŞLARINDA YENİ DÜZENLEME BEKLENİYOR

Emekli maaşlarına yönelik olası ek iyileştirme, milyonlarca emekli tarafından yakından takip ediliyor. Hükümet kanadından yapılan açıklamalar yeni bir düzenleme beklentisi oluştururken, artışın kapsamı ve miktarı konusunda henüz kesinleşmiş bir karar bulunmuyor.

Özgür Özel'in en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine yükseltilmesi yönündeki çağrısı ise emekli maaşları tartışmasını yeniden gündeme taşıdı.