Ünlü isimlerin adının geçtiği uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınıp daha sonra yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakılan Fikret Orman, Burak Elmas, Hakan Sabancı, Kerim Sabancı ve Didem Soydan’ın emniyet ile savcılıkta verdikleri ifadelerin ayrıntıları gündeme geldi. Dosyada bazı tanık beyanları üzerinden yöneltilen iddialara karşı şüpheliler, uyuşturucu kullanmadıklarını ve anlatılanların gerçeği yansıtmadığını savundu.

Bu tür soruşturmalar Alanya’da da yakından takip ediliyor. Çünkü işin bir ucu turizm sezonuna, gece hayatına ve “kim nerede ne yaptı” tartışmalarına dayanıyor; insanlar da doğal olarak “Bize yansıması olur mu?” diye bakıyor.

Üstelik bir yandan da, bir sürü insanın aklında aynı soru var: İfade verenler ne dedi, tanık iddiasına nasıl cevap verdi, adli testler ne olacak…

BURAK ELMAS: “HİÇ UYUŞTURUCU KULLANMADIM”

Burak Elmas ifadesinde, “Ben hiçbir şekilde uyuşturucu kullanmadım, yanımda kullanan bir kişiye rastlamadım” dedi.

Elmas’a, tanık D.A.’nın kendisi hakkında ileri sürdüğü “mekanlarda uyuşturucu kullanılan partiler düzenlediği, Etiler’de bir evde kokain kullanıldığı, evde 7-8 kız olduğu, para dağıtıldığı ve fuhuş iddiası” gibi ağır suçlamalar da soruldu. Elmas bu beyana net şekilde karşı çıktı.

Elmas, söz konusu iddialar için “Kesinlikle kabul etmiyorum. Uyuşturucu ve fuhuş iddiası asılsız. Derya isimli kişiyi tanımam. Tanımadığım kişiler üzerinden yapılan suçlamaları kesin biçimde reddediyorum” diyerek savunmasını tamamladı.

FİKRET ORMAN: “BU BANA İTİBAR SUİKASTI”

Beşiktaş’ın eski başkanı Fikret Orman ise ifadesinde hayatı boyunca uyuşturucu ya da uyarıcı madde kullanmadığını, hatta görmediğini söyledi. Orman, Adli Tıp Kurumu’nda saç, kan ve idrar örneği verdiğini belirterek testlerin negatif çıkacağından emin olduğunu kaydetti.

Orman, hakkında geçen bazı yer ve kişi iddialarını da hedef aldı. “Hayatımın hiçbir döneminde Acarkent’te evim olmadı. Yaklaşık 30 yıldır aynı adreste oturuyorum” diyen Orman, ifadelerde geçen Onur Yükçü, G.C. ve Gülşah Rojin Demir isimlerini de ilk kez duyduğunu, bu kişilerle tanışıklığı ve telefon irtibatı bulunmadığını anlattı.

Mayıs’tan bu yana Güzide Duran ile birlikte olduklarını söyleyen Orman, Duran’ın da uyuşturucu kullandığına hiç şahit olmadığını, ikisinin de sağlıklı yaşamı benimsediğini ifade etti.

Orman ayrıca iş hayatına ve yoğun seyahatlerine değinerek, Türkiye’de Tekirdağ Çorlu, Bursa, Aksaray, Gemlik, Bodrum ve Konya’da; yurt dışında ise Meksika, İngiltere ve Hindistan’da üretim tesisleri ve şirketleri olduğunu söyledi. “Çok yoğun çalışıyorum, çok seyahat ediyorum” diyen Orman, örnek olarak Meksika’dan ABD üzerinden Türkiye’ye pazartesi günü döndüğünü aktardı.

İki çocuk babası olduğunu vurgulayan Orman, çocuklarının eğitimini kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için Türkiye’de sürdürdüğünü, her ikisinin de Koç Üniversitesi mezunu olduğunu belirtti. 58 yaşında olduğunu söyleyen Orman, dosyada anlatılan tabloyla hayatının örtüşmediğini savunarak “Bana itibar suikastı yapıldığını düşünüyorum. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum” dedi.

Orman, gözaltı sürecinde polisler evine geldiğinde telefonunu ve şifresini kendi rızasıyla paylaştığını da ifade etti. “Saklayacak hukuka aykırı bir durumum yok” dedi.

HAKAN SABANCI: “İDDİALAR İFTİRA, UZAKLAŞTIRMA KARARIM VAR”

Hakan Sabancı da ifadesinde uyuşturucu kullanmadığını, uyuşturucu kullanılan ortamlarda bulunmadığını söyledi. Sabancı, Aygün Aydın ismi sorulduğunda, bu kişiyi geçmişte bir kez gördüğünü, daha sonra kendisini “takıntı haline getirdiğini” ve hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığını belirtti. Uzaklaştırma kararının ihlali nedeniyle hapisle tazyik edildiğini söyleyen Sabancı, bu nedenle hakkındaki anlatımların “iftira” olduğunu savundu.

Sabancı, geçmişte Bebek Oteli’ne gittiğini ancak Aygün Aydın ile birlikte gitmediğini, hatta bu kişiyle hiçbir yere gitmediğini söyledi. Kasım Garipoğlu’nun evinde yapıldığı öne sürülen eğlence partilerine katılmadığını da ekledi.

İsminin bir listede yer almasıyla ilgili ise bunun “davet listesi” olduğunu, davet edilmiş olmasının oraya gittiği anlamına gelmediğini ifade etti. Sabancı ayrıca Hande Erçel’i tanıdığını, Erçel’in yanında hiçbir zaman uyuşturucu madde kullanmadığını belirterek sözlerini tamamladı.

KERİM SABANCI: “BİR KEZ DAVETLE KATILDIM”

Kerim Sabancı ifadesinde, hayatının hiçbir döneminde uyuşturucu kullanmadığını, yurt dışında da uyuşturucu madde kullanmadığını söyledi. Mert Ayaydın ve İbrahim Barut’u tanıdığını, yakın arkadaşları olduklarını belirten Sabancı, Mert Ayaydın’ın daveti üzerine Kasım Garipoğlu’nun yalısında düzenlenen bir eğlenceye bir kez katıldığını anlattı.

İfadenin devamında tarih notu olarak “2025 yılı Ekim” bilgisi yer aldı.

DİDEM SOYDAN’DAN DİKKAT ÇEKEN CÜMLE

Soruşturmada adı geçen manken Didem Soydan’ın ifadesinde ise dikkat çeken bölüm, “yanlışlıkla uyuşturucu içmiş olabilirim” şeklindeki beyan oldu. Soydan’ın bu sözleri dosyada öne çıkan detaylardan biri olarak kayda geçti.

SORUŞTURMA SÜRECİNDE NE MERAK EDİLİYOR?

Dosyada öne çıkan başlıklar, tanık beyanlarının doğruluğu, şüphelilerin iddialara verdiği yanıtlar ve özellikle Adli Tıp testlerinin sonucu. Günün sonunda konu, sadece magazin değil; yargı süreci, delil tartışması ve kamuoyu baskısı.

İnsanlar bir yandan da şunu konuşuyor: Bu iddialar doğruysa sonuçları ağır, değilse isimlerin itibarına büyük zarar. Yani mesele, “haber oldu bitti” değil.

Kurumlar: Emniyet birimleri, savcılık, Adli Tıp Kurumu.