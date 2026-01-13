Soruşturma kapsamında gözaltılar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüpheliler;

kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak ,

uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak ,

fuhşa teşvik, aracılık veya yer temin etmek ,

kumar oynanması için yer ve imkân sağlamak

suçlamalarıyla soruşturuluyor.

Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda Oktay Kaynarca, Emel Müftüoğlu, Neda Şahin, Ali Sert, Rabia Karataş ve Selen Çetinkaya gözaltına alındı.

Adli Tıp süreci tamamlandı

Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Adli Tıp Kurumu’na götürülerek saç ve kan örnekleri verdi. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından tekrar jandarmaya teslim edilen şüpheliler, daha sonra adliyeye sevk edildi.

Kaynarca ve Müftüoğlu için ev hapsi istendi

Savcılık, Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol uygulanması talebiyle dosyayı Sulh Ceza Hakimliği’ne gönderdi. Diğer şüphelilerle ilgili adli sürecin ise devam ettiği öğrenildi.