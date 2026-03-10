İran–İsrail geriliminin 11’inci gününde Tel Aviv’deki Ben Gurion Havalimanı’nda yoğunluk yaşandı. Uçuş sınırlamaları nedeniyle ülkeden ayrılmak isteyen bazı yolcular uçağa binemeyince havalimanında kargaşa çıktı.

Orta Doğu’da ABD, İsrail ve İran arasında yaşanan çatışmalar sürerken, İsrail’de güvenlik endişesi yaşayan bazı vatandaşların ülkeden ayrılmak için havalimanlarına yöneldiği bildirildi. Tel Aviv’de bulunan Ben Gurion Havalimanı’nda yaşanan yoğunluk ise zaman zaman gerginliğe dönüştü.

UÇUŞ SINIRLAMASI KRİZ ÇIKARDI

İddialara göre bazı uçuşlarda kapasitenin üzerinde yolcu alınacağı yönünde bilgi verilmesi üzerine havalimanında bekleyen yolcu sayısı hızla arttı. Ancak daha sonra uçuş planlarının değiştirilmesi ve kapasite sınırlarının uygulanması nedeniyle birçok yolcu uçağa binemedi.

Uçağa binemeyecekleri bildirilen yolcular arasında tartışmalar yaşandı. Kısa sürede büyüyen gerginlik nedeniyle Ben Gurion Havalimanı’nda güvenlik güçleri devreye girdi.

SİREN VE ALARM SESLERİ GERİLİMİ ARTIRIYOR

İran ve Hizbullah’tan gelebilecek saldırılara karşı ülkede sık sık hava saldırısı sirenleri çalıyor. Tel Aviv ve çevresinde yaşayan birçok kişi günün belirli saatlerinde sığınaklara gitmek zorunda kalıyor.

Bu durum, özellikle savaşın uzamasıyla birlikte ülkeden ayrılmak isteyenlerin sayısında artış yaşanmasına neden oldu. Havalimanlarında yaşanan yoğunluk ise güvenlik ve ulaşım planlamasını zorlaştırıyor.

Bir yolcu kısa bir tartışmanın ortasında şöyle dedi: “Bilet aldık ama uçağa binemiyoruz… kim neye göre karar veriyor anlamadık.”

Bir başkası ise sadece omuz silkti. “Bekliyoruz… başka bir şey yok.”

Havalimanında yaşanan görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılırken, güvenlik güçlerinin olayın büyümemesi için önlem aldığı bildirildi.

Bu arada bazı yolcuların saatlerce terminalde beklediği görüldü. Uçuş listelerine bakıp tekrar tekrar kontrol edenler vardı. Bir kısmı yere oturmuştu. Garip bir sessizlik… sonra yeniden tartışmalar.

Yetkililer, uçuş planlarının güvenlik durumuna göre anlık değişebileceğini ve yolcuların resmi duyuruları takip etmeleri gerektiğini belirtti.