The Wrap’e verdiği röportajda Clarke, set sürecinin beklediğinden çok daha fiziksel ve yorucu geçtiğini belirtti. Aynı sahnelerin saatlerce tekrarlandığını ifade eden oyuncu, “Birkaç saat içinde üç erkek… Sahne sürekli tekrarlandı. İlişkiye girer gibi yaptık. O gün bir kaburgam kırıldı” dedi.

Fantastik yapımlara veda

“Ejderhaların Annesi” rolüyle hafızalara kazınan 39 yaşındaki Britanyalı oyuncu, daha önce yaptığı açıklamalarda fantastik projelerden uzaklaşmak istediğini, kariyerinde daha gerçekçi ve farklı türlere yönelmeyi planladığını dile getirmişti.

Soğuk Savaş döneminde geçen bir casusluk hikâyesi

Clarke’in başrolünde yer aldığı Ponies, Soğuk Savaş döneminde geçen bir casusluk dizisi. Oyuncu dizide, eşini kaybettikten sonra gerçeğin peşine düşen Bea adlı bir kadını canlandırıyor. Karakterin, bilgi toplamak için üst düzey KGB ajanlarını ayarttığı belirtiliyor.

Daha önce dört kez Emmy adaylığı bulunan Emilia Clarke, Ponies’in kariyerinde önemli bir dönüm noktası olacağını ve izleyicilerin kendisini çok farklı bir rolde göreceğini söyledi.