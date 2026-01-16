ALMANYA, Avusturya ve İsviçre başta olmak üzere Almanca konuşulan ülkelerin en güvenilir otel değerlendirme platformu olarak kabul edilen HolidayCheck, 2026 yılı ödüllerini açıkladı. Umman genelinde yalnızca üç otel, misafir memnuniyeti ve sürdürülebilir hizmet kalitesi kriterlerini eksiksiz karşılayarak HolidayCheck 2026 Award almaya hak kazandı.

HolidayCheck 2026 Award alan Fanar Hotel & Residences Salalah Beach, Salalah Rotana Resort ve Juweira Boutique Hotel’in ortak noktası ise bir Türk turizmcinin yönetiyor oluşu. Her üç otelin de genel müdürü duayen Türk turizmci ve aynı zamanda Yeni Alanya Yazarı olan Tunç Müstecaplıoğlu.

HolidayCheck verilerine göre;

Juweira Boutique Hotel yüzde 98 tavsiye oranı ve 5,9 / 6 puanla öne çıkarken, Fanar Hotel & Residences, bin 200’ü aşkın değerlendirmede 5,6 / 6 puan aldı. Salalah Rotana Resort ise yaklaşık bin 900 misafir değerlendirmesiyle 5,5 / 6 puana ulaştı.

Bu rakamlar, sadece yüksek doluluk değil, istikrarlı hizmet kalitesi ve misafir memnuniyetinin somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Turizm sektöründe uzun yıllardır yurt dışında başarıyla görev yapan ve Yeni Alanya okurları için de köşe yazılarıyla bilgi ve tecrübelerini paylaşan Tunç Müstecaplıoğlu, Umman’ın HolidayCheck’ten ödül alan yegâne 3 otelinin yönetiminden sorumlu isim olarak çok büyük bir başarıya imza attı. Müstecaplıoğlu, Umman turizminde gündem olan bu başarı nedeniyle tebrik ve teşekkür yağmuruna tutuldu.

Muhabir: Gülser YİĞİT