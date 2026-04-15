TÖRENE katılan Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, başarılı sporculara ödüllerini takdim etti. Sporcuları tek tek tebrik eden Öztürk, üniversiteli gençlerin elde ettiği başarıların gurur verici olduğunu belirterek, spor hayatlarında başarılarının devamını diledi. Ödül törenine spor ve protokol dünyasından önemli isimler de katıldı. Türkiye Bisiklet Federasyonu (TBF) Başkanı Emin Müftüoğlu, Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Alanya Belediye Başkan Danışmanı ve Alanya Belediyespor Kulübü Başkanı Faruk Konukçu, ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Işık Bayraktar ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Emre Kıldırgıcı da törende yer alarak sporcuların heyecanına ortak oldu. Büyük çekişmeye sahne olan şampiyonada, Türkiye'nin farklı üniversitelerinden gelen sporcular kıyasıya mücadele etti. Organizasyon, hem sporcuların performansları hem de Alanya'nın ev sahipliğiyle katılımcılardan tam not aldı. ÜNİLİG kapsamında gerçekleştirilen şampiyonanın, üniversite sporlarının gelişimine katkı sunmaya devam edeceği ifade edildi. Cemali AYDINOĞLU

Kaynak: Haber Merkezi