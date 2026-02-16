Süper Lig’in 25. haftasında oynanacak kritik mücadele, 7 Mart Cumartesi günü saat 20.00’de başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan 24 ve 25. hafta programına göre dev derbi, Avrupa kupaları ve Ziraat Türkiye Kupası maç takvimi dikkate alınarak planlandı.

TFF’den yapılan duyuruda;

Avrupa kupalarında mücadele eden takımların olası tur senaryoları,

Ziraat Türkiye Kupası 4. Grup maçları,

Birbirini ilgilendiren karşılaşmaların aynı gün ve saatte oynanması kriterleri

göz önünde bulundurularak fikstür planlamasının yapıldığı belirtildi.

Derbi Heyecanı Şimdiden Başladı

Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren karşılaşma, hem zirve mücadelesi hem de ezeli rekabet açısından büyük önem taşıyor.

Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak mücadele, ligin kaderini etkileyebilecek maçlardan biri olarak görülüyor.