İstanbul Avcılar’da bir eğlence mekânında 13 bin 500 TL’lik çerez adisyonuna itiraz eden genç, tartışma sonrası darbedildiğini öne sürdü. Burnu ve elmacık kemiğinde kırık olduğu belirtilen genç hastanede tedavi altına alındı.

İDDİA: ÇEREZ ADİSYONU 13 BİN 500 TL GELDİ

İstanbul’un Avcılar ilçesinde üç arkadaşın gittiği eğlence mekânında hesap tartışması yaşandığı bildirildi. İddiaya göre girişte kişi başı 4 bin 500 TL ücret ödendi. Bir süre sonra masaya istenen çerez için 13 bin 500 TL adisyon getirildi. Gençler tutara itiraz edince işletmeyle görüşme yapıldığı, ardından çerez bedelinin 1.900 TL olarak güncellendiği ve ödemenin bu şekilde alındığı aktarıldı. :contentReference[oaicite:0]{index=0}

“BENİ MASADA TEK BULDULAR”

Haberlere yansıyan anlatıma göre ödeme sonrası taraflar arasında yeniden gerginlik çıktı. Genç, arkadaşlarından birinin tuvalete, diğerinin de dışarıda telefon konuşmasına gittiğini; kendisinin masada yalnız kaldığı anda saldırıya uğradığını iddia etti. :contentReference[oaicite:1]{index=1} Genç, silah kabzası, kask ve beyzbol sopası ile darbedildiğini öne sürerek, burnu ve elmacık kemiğinde kırık oluştuğunu söyledi. :contentReference[oaicite:2]{index=2} Bazen insan, “bir adisyon” denen şeyin bu kadar büyüyebileceğini aklı almıyor; gecenin sonunda hastaneye uzanan bir hikâye.

POLİS İNCELEMESİ VE KAMERA GÖRÜNTÜLERİ

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı, ekiplerin ifade ve görüntüler üzerinden inceleme yaptığı öğrenildi. Mekânın güvenlik kamerası kayıtlarının da değerlendirilebileceği bilgisi paylaşıldı. :contentReference[oaicite:3]{index=3}

GÜNLÜK HAYATTA “HESAP” GERGİNLİĞİ

Son dönemde özellikle kalabalık semtlerde, “servis/ikram/çerez” gibi kalemlerde çıkan yüksek tutarlar sosyal medyada sıkça tartışılıyor. Bu olayda da iddia edilen tutar, “mekânda fahiş adisyon” tartışmasını yeniden gündeme taşıdı. Ama işin şiddete dönmesi… işte orası.

YAYIN