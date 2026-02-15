Dim Çayı ve Oba Çayı çevresinde uygulanan tahliye tedbiri, meteorolojik değerlendirme sonrası 15 Şubat itibarıyla sona erdi.

Alanya’da 12-13 Şubat 2026 tarihlerinde etkili olan yoğun yağış sonrası alınan tahliye kararı kaldırıldı. İlçe Afet ve Kriz Koordinasyon Kurulu’nun 13.02.2026 tarihli kararı doğrultusunda uygulanan tedbir, yapılan son meteorolojik değerlendirmelerin ardından 15.02.2026 itibarıyla sona erdi.

SEL RİSKİ NEDENİYLE TAHLİYE KARARI ALINMIŞTI

Yoğun yağış nedeniyle özellikle Dim Çayı ve Oba Çayı çevresinde sel ve su baskını riski oluşmuştu. Bu kapsamda Kestel ve Tosmur Mahallelerinde, binaların bodrum, zemin, giriş, -1 ve 1’inci katlarında oturan vatandaşlar için tedbir amaçlı tahliye kararı uygulanmıştı.

Kararın, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak amacıyla alındığı belirtilmişti. Özellikle dere yataklarına yakın bölgelerde yaşayan aileler için geçici güvenlik önlemleri devreye sokulmuştu.

O günlerde birçok kişi geceyi akrabasında ya da farklı bir noktada geçirmek zorunda kaldı. Yağmurun sesi kesildi ama tedirginlik bir süre daha sürdü.

METEOROLOJİK DEĞERLENDİRME SONRASI KARAR KALKTI

Yetkililer tarafından yapılan son değerlendirmelerde bölgede yeni bir yoğun yağış beklentisi olmadığı ifade edildi. Bunun üzerine uygulanan tahliye tedbiri 15 Şubat itibarıyla sona erdirildi.

Yetkililer, sürecin tamamen kapandığını söylemiyor. İlerleyen günlerde yapılacak meteorolojik analizlere göre durum yeniden gözden geçirilecek. Eğer şartlar değişirse…

SÜREÇ YAKINDAN TAKİP EDİLECEK

Alanya’da özellikle dere çevresinde yaşayan vatandaşların resmi duyuruları takip etmesi istendi. Kış aylarında ani sağanakların kısa sürede su seviyesini yükseltebildiği hatırlatıldı.