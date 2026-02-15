Alanya kırsalında etkili olan yağışlar ve zemindeki yumuşama, ilçenin önemli yayla geçiş güzergahlarından biri olan Taşatan Yolu'nda korku dolu anlara neden oldu. Bölgedeki balık çiftliği mevkiinin hemen yukarısında, yolun büyük bir bölümü gürültüyle çökerek kullanılamaz hale geldi.

ASFALT ZEMİN HAVADA ASILI KALDI

Yolun altındaki toprağın suyun etkisiyle boşalması sonucu asfalt zeminin bir kısmı metrelerce derinlikteki çukura gömüldü. Olay yerinden gelen ilk görüntülerde, yolun adeta bıçak gibi kesildiği ve altından suların aktığı derin bir yarık oluştuğu görüldü. Olası bir faciadan dönülmesi teselli kaynağı olurken, yolun mevcut haliyle araç geçişine tamamen kapalı olduğu belirtildi.

"KİMSE YOLA ÇIKMASIN" UYARISI

Bölgedeki vatandaşlar, sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla diğer sürücüleri uyardı. Olay yerini görüntüleyen vatandaşlar, "Taşatan Yolu balık çiftliğinden yukarısı kapalı. Kimse yola çıkmasın" diyerek güzergahın tehlikesine dikkat çekti. Heyelanın yaşandığı noktada yolun onarımı yapılana kadar geçişlerin imkansız olduğu, alternatif güzergahların kullanılması gerektiği vurgulandı.