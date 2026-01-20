Ek uygulama indirmeye gerek kalmayacak

Yeni özellikle birlikte kullanıcılar, Chrome, Edge ve diğer tarayıcılar üzerinden herhangi bir masaüstü uygulaması indirmeden grup aramalarını başlatabilecek ve görüşmelere katılabilecek. Bu adım, WhatsApp Web’i işlevsellik açısından mobil uygulamaya daha da yaklaştırıyor.

Katılımcı sayısı kademeli artacak

Test sürecinin ilk aşamasında grup aramalarının 8 veya 16 kişiyle sınırlı olması bekleniyor. Nihai hedefin ise mobil uygulamalarda olduğu gibi 32 kişiye kadar sesli ve görüntülü görüşme desteği sunmak olduğu belirtiliyor.

Çağrı linkiyle kolay katılım

Özellik kapsamında, grup sohbetlerinden çağrı linki oluşturma seçeneğinin de sunulması bekleniyor. Kullanıcılar bu linki paylaşarak diğer kişilerin görüşmeye hızlıca katılmasını sağlayabilecek. Aramalar hem sesli hem de görüntülü olarak başlatılabilecek.

Neden önemli?

WhatsApp Web’in bugüne kadar grup aramalarını desteklememesi, özellikle uzaktan çalışma ve çevrim içi toplantılar için önemli bir eksiklikti. Yeni özellikle birlikte bilgisayar ve tablet üzerinden, yalnızca tarayıcı kullanarak grup görüşmeleri yapmak mümkün olacak.

WhatsApp, özelliğin tüm kullanıcılara ne zaman açılacağına dair henüz resmi bir tarih paylaşmadı ancak testlerin ileri bir aşamada olduğu ifade ediliyor.