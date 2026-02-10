Sosyal medyada hızla yayılan ChatGPT meslek karikatürü akımı, tek bir fotoğraf ve doğru komutla eğlenceli çizimler üretmeyi sağlıyor. İşte en çok kullanılan prompt örnekleri ve uygulama adımları.

Sosyal medyada son günlerde öne çıkan ChatGPT meslek karikatürü yapma trendi, kullanıcıların kendi işlerini yapay zekâ destekli çizimlerle mizahi şekilde anlatmasına imkân veriyor. Profesyonel çizim bilgisi gerektirmeyen bu yöntemle, kısa sürede paylaşılabilir karikatür tarzı görseller üretilebiliyor. Gerek bireysel kullanıcılar gerek içerik üreticileri, bu akımı özellikle Instagram, TikTok ve X platformlarında yoğun biçimde kullanıyor.

CHATGPT MESLEK KARİKATÜRÜ NASIL YAPILIR?

ChatGPT ile meslek karikatürü oluşturma işlemi birkaç temel adımdan oluşuyor. Süreç ortalama birkaç dakika sürüyor ve deneme-yanılma yöntemiyle sonuç geliştirilebiliyor.

1- Hesap açın ve giriş yapın

ChatGPT web sitesi ya da mobil uygulama üzerinden hesaba giriş yapılır. Ücretsiz hesaplar da sınırlı sayıda görsel üretimi için genellikle yeterli olur.

2- Net bir fotoğraf yükleyin

Yüzün belirgin göründüğü, mümkünse sade arka planlı bir fotoğraf tercih edilir. Yakın plan ve iyi ışık, karikatür kalitesini doğrudan etkiler.

3- Doğru komutu (prompt) yazın

Oluşturulacak görselin tarzını ve mesleki detayları anlatan komut metni girilir. Meslek, çalışma ortamı, karakter özellikleri ve stil tanımı eklemek sonucu güçlendirir.

4- Sonucu düzenleyin ve yeniden deneyin

İlk görsel beklendiği gibi olmazsa komut metni değiştirilerek yeniden üretim yapılabilir. Stil, renk ve mizah seviyesi prompt ile kolayca ayarlanabilir.

EN ÇOK KULLANILAN CHATGPT MESLEK KARİKATÜRÜ PROMPTLARI

Trendde en yaygın kullanılan meslek karikatürü promptu şu cümle:

“Create a caricature of me and my job based on everything you know about me.”

Bu komut, yapay zekâdan hem kişiyi hem de mesleğini abartılı ve mizahi bir tarzda çizmesini ister. Daha güçlü sonuç almak için prompt genişletilebilir:

Create a caricature of me as a journalist, holding a microphone and laptop, breaking news alerts everywhere, in flat cartoon style.



Create a funny caricature of me as a news editor working at a digital news desk, multiple screens, coffee cups, and headline banners, Pixar style.

İngilizce promptlar çoğu zaman daha tutarlı sonuç üretir. Ancak Türkçe komutlar da kullanılabilir. Stil ekleri sonucu ciddi biçimde değiştirir:

In Pixar style

Flat cartoon illustration

Comic book style

Exaggerated caricature style

CHATGPT MESLEK AKIMI NEDİR?

ChatGPT meslek akımı, yapay zekâ ile kişinin mesleğini temsil eden mizahi karikatürler üretmesine dayanan sosyal medya trendi olarak öne çıkıyor. Kullanıcılar kendi iş alanlarını; ofis, araç-gereç, günlük alışkanlık ve stres unsurlarıyla birlikte çizdiriyor.

Örneğin öğretmenler için kalabalık sınıf sahneleri, yazılımcılar için kod ekranları ve kahve kupaları, gazeteciler için ise son dakika başlıkları ve mikrofon detayları sık kullanılıyor. Yapay zekâ bazen beklenmedik ama paylaşılabilir derecede komik yorumlar da katabiliyor.

Akımın bu kadar hızlı yayılmasının nedeni ise teknik bilgi gerektirmemesi ve 2–5 dakika içinde kişisel karikatür üretilebilmesi. Görsel içeriklerin sosyal medya algoritmalarında daha hızlı yayılması da trendi büyütüyor.