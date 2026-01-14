2025 yılı boyunca siyaset gündeminin en sıcak başlıklarından biri olan belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) olan prim borçları, açıklanan son verilerle birlikte yeniden masaya yatırıldı. İktidar ve muhalefet kanadı arasında sert rüzgarlar estiren ve karşılıklı suçlamalara sahne olan "borç batağı" tartışmasında, ortaya çıkan rakamlar mali tablonun ciddiyetini gözler önüne serdi. Alanya’dan Edirne’ye tüm Türkiye’de vatandaşların yakından takip ettiği kamu maliyesi tartışmalarında, borç listesinin zirvesindeki isimler ve rakamlar dikkat çekti.

MALİ DİSİPLİN TARTIŞMALARI VE TOPLAM BORÇ YÜKÜ

Belediyelerin mali sürdürülebilirliği açısından alarm veren verilere göre, 2025 yılı Ağustos ayı itibarıyla yerel yönetimlerin SGK'ya olan toplam prim borcu 234,2 milyar lira seviyesine ulaştı. Bu devasa borç yükü, iktidarın "tahsilat yapılmalı" çıkışı ile muhalefetin "destek yetersizliği" savunması arasında yıl boyu süren bir polemiğe dönüştü. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sürecin mali boyutuna ilişkin yaptığı değerlendirmede, bakanlık olarak tüm siyasi partilere eşit mesafede durduklarının altını çizdi. Işıkhan, borç ödeme iradesi gösteren her belediyeye kapılarının açık olduğunu ve mevzuat çerçevesinde gerekli kolaylıkların sağlandığını vurguladı.

LİSTENİN ZİRVESİNDE İZMİR VAR

Ekim 2025 verilerine dayanan listede, borç rekortmeni belediyeler arasındaki uçurum dikkatlerden kaçmadı. Listenin en tepesinde, 18 milyar 103 milyon 43 bin 854 liralık rekor borç tutarı ile İzmir Büyükşehir Belediyesi yer aldı. İzmir'i, 7 milyar 836 milyon 600 bin 929 lira ile Adana Büyükşehir Belediyesi takip ederken, başkent Ankara Büyükşehir Belediyesi ise 7 milyar 698 milyon 156 bin 483 liralık borçla üçüncü sırada kendine yer buldu.

İSTANBUL İLÇELERİ VE DİĞER BÜYÜKŞEHİRLERDE DURUM

Şirket borçları, gecikme cezaları ve faizlerin de dahil edildiği Ekim 2025 tablosunda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin durumu da mercek altına alındı. Listede dikkat çeken diğer borçlu belediyeler ve borç miktarları ise şöyle sıralandı:

Şişli Belediyesi: 6 milyar 14 milyon 509 bin 306 lira

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi: 5 milyar 254 milyon 514 bin 519 lira

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB): 3 milyar 900 milyon 215 bin 328 lira

Beşiktaş Belediyesi: 3 milyar 586 milyon 829 bin 596 lira

Ataşehir Belediyesi: 3 milyar 568 milyon 291 bin 212 lira

Sarıyer Belediyesi: 3 milyar 257 milyon 899 bin 347 lira