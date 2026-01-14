Alanya’nın Konaklı Mahallesi’nde yaşanan olay, mahallede büyük endişe yarattı. Edinilen bilgilere göre, 20 yaşındaki E.S.Ş. evinde baygın halde bulundu.

Durumu fark eden ailesi, vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından genç kızı ambulansla hastaneye kaldırdı.

SAĞLIK DURUMU KRİTİK

Hastanede tedavi altına alınan genç kızın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Doktorlar, tedavi sürecinin hassasiyetle sürdürüldüğünü belirtti.

OLAY HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili olarak jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Yaşananlara ilişkin detayların netleşmesi için soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Mahalle sakinleri ise olayın ardından büyük üzüntü yaşarken, genç kızın bir an önce sağlığına kavuşması için dualarını eksik etmediklerini dile getirdi.