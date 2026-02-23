2008 sonrası sigortalılar için “son 7 yıl” avantajı kaldırıldı. Emeklilik statüsü artık son 1.260 güne göre değil, tüm çalışma hayatına göre belirlenecek.

Uzun yıllardır çalışanların emekliliğe kısa süre kala başvurduğu “son 7 yıl kuralı” 2008 sonrası sigortalılar için fiilen tarih oldu. Yeni uygulamayla birlikte emeklilik statüsü artık son 3,5 yıla göre değil, kişinin tüm çalışma hayatındaki ağırlıklı sigorta koluna göre hesaplanacak.

Bu değişiklik, özellikle erken emeklilik planı yapan Bağ-Kur’luları yakından ilgilendiriyor. Çünkü geçmişte birçok sigortalı, emekliliğe birkaç yıl kala SSK’lı bir işe girerek daha düşük prim günüyle emekli olabiliyordu.

EMEKLİLİĞE KISA SÜRE KALA STATÜ DEĞİŞTİRME DÖNEMİ BİTTİ

SGK çatısı altında SSK (4/1-a), Bağ-Kur (4/1-b) ve Emekli Sandığı (4/1-c) birleşmiş olsa da prim gün şartları farklılık göstermeye devam ediyor. Özellikle Bağ-Kur’lular için gereken 9.000 prim günü, SSK’ya kıyasla yaklaşık 1.800 ila 2.000 gün daha fazla.

Bu nedenle geçmişte pek çok kişi, emekliliğe son 3,5 yıl kala SSK’lı olarak çalışıp daha avantajlı şartlarla emekli olmayı tercih ediyordu. Kamuoyunda “altın dokunuş” olarak bilinen bu yöntem, artık 2008 sonrası sigorta girişi olanlar için uygulanamayacak.

2008 ÖNCESİ SİGORTALILAR İÇİN HAK DEVAM EDİYOR

Ekim 2008’den önce ilk kez sigortalı olanlar için “son 7 yıl” kuralı geçerliliğini koruyor. Buna göre son 2.520 gün içinde en fazla hangi statüde (en az 1.260 gün) prim ödendiyse, emeklilik o statü üzerinden hesaplanıyor.

Örneğin uzun yıllar Bağ-Kur’lu çalışıp emekliliğe 3,5 yıl kala SSK’lı olan bir kişi, gerekli şartları sağladığında SSK’dan emekli olabiliyor.

YENİ SİSTEMDE TÜM ÇALIŞMA HAYATI ESAS ALINIYOR

SGK Başuzmanı İsa Karakaş’ın paylaştığı bilgilere göre; ekim 2008 ve sonrasında ilk kez sigortalı olanlar için emeklilik statüsü belirlenirken artık son yıllar değil, tüm çalışma hayatındaki ağırlıklı sigorta kolu dikkate alınıyor.

Bu da şu anlama geliyor: Çalışma hayatının büyük bölümünü Bağ-Kur’lu geçiren biri, son yıllarda SSK’lı çalışsa bile çoğunluk Bağ-Kur’da ise emeklilik şartlarını Bağ-Kur’a göre tamamlamak zorunda kalacak. Bu durumda 9.000 gün şartı devreye giriyor.

Özellikle küçük esnaf, kendi işini yapanlar ve geçmişte Bağ-Kur primi ödemiş olan çalışanlar için bu değişiklik, erken emeklilik planlarını yeniden gözden geçirme anlamına geliyor.

Birçok kişi emekliliğine birkaç yıl kala hesap yapıyordu. Şimdi tablo değişti. Ve o hesaplar yeniden yapılacak gibi görünüyor.