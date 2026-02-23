1947’den bu yana şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan ve İbrahim Tatlıses’in filminde de görülen Urfa Cesur Turizm’in faaliyetlerini sonlandırdığı öne sürüldü.

Türkiye’de şehirlerarası yolcu taşımacılığının simge markalarından biri olarak gösterilen Urfa Cesur Turizm hakkında dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. 1947 yılında kurulan ve Şanlıurfa’nın ilk otobüs firmalarından biri olan şirketin, yaklaşık 79 yılın ardından faaliyetlerine son verdiği öne sürüldü.

Yerel basında yer alan haberlere göre firma, geçtiğimiz yıl başka bir şirketle birleşerek ayakta kalmaya çalıştı. Ancak 2026 yılının Şubat ayı sonunda kapanma kararı aldığı iddia edildi. Konuya ilişkin şirket yönetiminden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

1947’DE KURULDU, BİR DÖNEME DAMGA VURDU

Urfa Cesur Turizm, 1947 yılında Recep Cesur tarafından kuruldu. İlk seferini Diyarbakır’a yapan firma, ilerleyen yıllarda hat ağını genişleterek Urfa-İstanbul başta olmak üzere birçok önemli güzergâhta hizmet vermeye başladı.

1964 yılında Halil Eryavuz ve Mehmet İpekçioğlu tarafından devralınan şirket, o dönem henüz Türkiye’de Mercedes fabrikası bulunmazken Bursa üretimi Anter marka otobüslerle sefer yaptı. Daha sonra araç filosunu Mercedes markasıyla yenileyen firma, bu bağlılığı nedeniyle "Mercedes'in Duayenleri" ödülüne layık görüldü.

55 ŞUBE, 25 OTOBÜSLÜK FİLO

Ülke genelinde 55 şubesi ve 25 otobüslük filosu bulunan şirketin yönetim kurulu başkanlığını Necdet İpekçioğlu yürütüyordu. Özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi merkezli şehirlerarası yolcu taşımacılığı hizmetiyle tanınan firma, uzun yıllar boyunca bölge halkının tercih ettiği markalardan biri oldu.

Şirketin kapanma iddiası, son yıllarda artan akaryakıt maliyetleri, işletme giderleri ve sektördeki yoğun rekabet nedeniyle zorlanan şehirlerarası otobüs firmalarının durumunu yeniden gündeme taşıdı. Türkiye’de köklü otobüs firmalarının ekonomik baskılar nedeniyle faaliyetlerini sürdürmekte zorlandığı biliniyor.

İBRAHİM TATLISES’İN FİLMİYLE TANINMIŞTI

Urfa Cesur Turizm, 1983 yılında vizyona giren ve başrollerini İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna’nın paylaştığı “Günah” filmiyle de geniş kitlelerce tanındı. Filmde Topkapı Anadolu Otogarı’ndaki Urfa Cesur yazıhanesi ve firmanın otobüsleri beyaz perdeye yansımıştı.

Urfa Cesur Turizm iflas mı etti? sorusu ise kamuoyunda netlik kazanmayı bekliyor. Şirketten yapılacak resmi açıklama, iddiaların doğruluğunu ortaya koyacak.