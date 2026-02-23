Rusya’nın mart ayında yürürlüğe girecek yeni muz standardı, Alanya başta olmak üzere Türkiye’den ihracat yapan üreticileri doğrudan etkileyecek.

Rusya, muz ithalatına yeni kalite kriterleri getirdi. Rusya Standardizasyon Kurumu (Rosstandart) tarafından onaylanan yeni GOST standardına göre, 14 santimetreden kısa muzların ülkeye girişine izin verilmeyecek. Karar özellikle Alanya ve Gazipaşa hattında üretim yapan ihracatçıları yakından ilgilendiriyor.

‘14 SANTİMETRENİN ALTI YASAK’

Yeni düzenlemeye göre Rusya’ya gönderilecek her bir muzun uzunluğu en az 14 santimetre olmak zorunda. Bu ölçünün altında kalan ürünler sınırdan geri çevrilecek. Ayrıca bir demette en az üç adet meyve bulunması şartı getirildi. Demet içinde sapı yeşil kalmak kaydıyla yalnızca bir ezilmiş ürüne tolerans tanınacak.

Rusya’ya muz ihracatında 14 santimetre kuralı özellikle küçük boy ürünlerin iç piyasaya yönelmesine neden olabilir. Bu da Alanya’daki üreticiler açısından fiyat dengesini etkileyebilir. Zaten artan gübre, elektrik ve işçilik maliyetleri üreticinin belini büküyor.

OLGUNLUK VE KALİTE KRİTERLERİ NETLEŞTİ

Standart kapsamında muzların yeşil ya da açık yeşil renkte olması zorunlu hale getirildi. Böylece ürünlerin raf ömrü ve sevkiyat sürecinde dayanıklılığı garanti altına alınmak isteniyor. Ayrıca kaliteli muzun hafif salatalık kokusuna sahip olması ve kesildiğinde sütlü özsu çıkarması da kriterler arasında yer aldı.

Bu teknik detaylar kağıt üzerinde basit görünebilir. Ama serada çalışan üretici için her santim, her ton ihracat demek. 13,5 santimlik bir ürün artık Rusya yolcusu değil. İç piyasada kalacak. Fiyatı düşerse zarar büyüyebilir…

Alanya’da birçok üretici Rusya pazarını ana ihracat kapısı olarak görüyor. Bu nedenle yeni kalite standardının uygulamaya geçmesiyle birlikte Alanya muz ihracatında kalite sınıflandırması daha da önem kazanacak gibi duruyor.

Şimdilik resmi bir yasak listesi yayımlanmadı ancak mart ayı itibarıyla denetimlerin sıkılaşması bekleniyor.

Kaynak: Rusya Standardizasyon Kurumu (Rosstandart) açıklamaları