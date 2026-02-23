Antalya’da kamu hastanelerinde randevu bulmakta zorlanan çok sayıda vatandaş, çözümü SGK anlaşmalı özel hastanelere gitmekte buluyor. Ancak bankolarda talep edilen yüksek muayene, tahlil ve “kayıt” ücretleri, özellikle sabit gelirli aileleri zorluyor. Mevzuata göre özel hastanelerin alabileceği ilave ücretin net bir üst sınırı bulunuyor.



Özellikle turizm sezonunda artan nüfus ve yoğunluk, kentteki özel hastanelere başvuruları artırıyor. Bu durum, Antalya’da özel hastane muayene ücretleri ne kadar olmalı? sorusunu yeniden gündeme taşıdı.



SGK MEVZUATI NE DİYOR?



5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) hükümlerine göre;



SGK ile anlaşmalı özel hastaneler, SGK’nın belirlediği işlem bedelinin en fazla yüzde 200’ü oranında ilave ücret alabilir.

Acil servis, yoğun bakım, yeni doğan bakımı ve kanser tedavisi gibi hayati hizmetlerde hiçbir şekilde ilave ücret talep edilemez.

Buna rağmen Antalya’da özellikle gece saatlerinde acil servis girişlerinde ve bazı branş muayenelerinde vatandaşlardan binlerce lira tahsil edildiği yönünde şikayetler bulunuyor.



EN ÇOK ŞİKAYET EDİLEN İŞLEMLER



Vatandaşlardan gelen başvurulara göre bazı işlem türlerinde talep edilen ücretler ile yasal sınırlar arasında ciddi fark oluşabiliyor:



İşlem Türü Yasal Maksimum İlave Ücret İddia Edilen Tahsilat İade Hakkı

Acil Servis (Kırmızı/Sarı Alan) 0 TL 1.000 – 2.000 TL Tamamı Dahiliye / KBB Muayenesi SGK bedelinin %200’ü 2.000 – 3.000 TL Fazla kısım

Yeni Doğan Yoğun Bakım 0 TL Gecelik binlerce TL Tamamı

Kanser Tedavisi 0 TL Seans başı yüksek ücret Tamamı



Hastaneler bazen detaylı fatura yerine yalnızca kredi kartı slipi ya da “hizmet bedeli” ibareli fiş verebiliyor. Oysa her vatandaşın “Ayrıntılı Hizmet Dökümü” talep etme hakkı bulunuyor. Bu belge, olası bir iade sürecinde kritik önem taşıyor.



FAZLA ÜCRET NASIL KONTROL EDİLİR?



Antalya’da özel hastaneye ödeme yapan vatandaşlar, alınan ücretin yasal sınırı aşıp aşmadığını e-Devlet üzerinden kontrol edebiliyor:



e-Devlet sistemine giriş yapın.

Arama bölümüne “Tedavi Bilgileri Sorgulama” veya “SGK Hastane İlave Ücret Hesaplama” yazın.

Hastane ve işlem bilgilerini seçin.

Sistem, hastanenin en fazla ne kadar ilave ücret alabileceğini resmi olarak gösterir.



Ödenen tutar bu sınırı aşıyorsa vatandaşın fazla alınan ücret için iade talep etme hakkı doğuyor.



“KAYIT ÜCRETİ” UYGULAMASI TARTIŞILIYOR



Antalya’da özellikle gece saatlerinde özel hastane acillerine başvuran bazı vatandaşlardan “kayıt ücreti” adı altında ödeme talep edildiği iddia ediliyor. Oysa mevzuata göre hayati tehlike kapsamında acile başvuran hiçbir vatandaştan muayene, tahlil ya da yatış ücreti alınamaz.



“Özel hastaneyiz, acil ücretli” şeklindeki savunma, yürürlükteki düzenlemelerle bağdaşmıyor. Vatandaşlar bu durumda İl Sağlık Müdürlüğü’ne veya SGK’ya resmi başvuru yapabiliyor.



Sağlık hizmetine erişimde yaşanan bu tartışma, Antalya’da hem turizm sezonu yoğunluğu hem de kamu hastanelerindeki randevu sıkıntısı nedeniyle önümüzdeki dönemde daha fazla gündeme gelebilir.