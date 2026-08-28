Fenerbahçe’nin UEFA Şampiyonlar Ligi’ne uzun bir aranın ardından yeniden katılma hakkı kazanması, sarı-lacivertlilerin transfer planlamasını da hareketlendirdi. Lyon ile İstanbul’da 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, Fransa’daki rövanşı 2-1 kazanarak turu geçti ve 2008-09 sezonundan sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi’nin ana aşamasında mücadele etme hakkı elde etti. Bu gelişmenin ardından kulübün eski futbolcusu Ferdi Kadıoğlu’nun yeniden kadroya katılması ihtimali transfer gündeminin öne çıkan başlıklarından biri haline geldi.

FERDİ KADIOĞLU İÇİN YENİDEN TRANSFER İDDİASI

Sarı-lacivertlilerin, 2024 yazında Brighton’a gönderdiği Ferdi Kadıoğlu’nun durumunu yeniden değerlendirdiği öne sürülüyor. Transfer henüz resmi bir görüşme ya da anlaşma aşamasına gelmiş değil. Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ne katılımıyla birlikte sportif hedeflerin ve transfer bütçesinin yeniden şekillenmesi, Ferdi seçeneğinin tekrar gündeme taşınmasına neden oldu.

Fenerbahçe cephesinden daha önce yapılan açıklamalar ise transferin kolay olmadığına işaret etmişti. Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Cihan Kamer, Ferdi Kadıoğlu’nun sarı-lacivertli kulüple bağını koruduğunu belirtirken bu sezon için yeniden buluşma ihtimalinin düşük olduğuna yönelik ifadeler kullanmıştı. Lyon karşılaşmasının ardından ortaya atılan yeni iddialara rağmen Fenerbahçe veya Brighton tarafından Ferdi’nin transferi konusunda resmi bir açıklama yapılmış değil.

BRIGHTON SOL BEKE YENİ TRANSFER YAPTI

Transfer iddialarını güçlendiren gelişmelerden biri Brighton’ın savunmanın soluna yaptığı takviye oldu. İngiliz kulübü, Young Boys forması giyen Cezayirli sol bek Jaouen Hadjam’ı kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Brighton, Hadjam ile Haziran 2031’e kadar sözleşme imzalandığını duyururken kulübün sportif direktörü Mike Cave de yeni transferin savunmadaki mevcut seçenekleri güçlendireceğini belirtti.

Hadjam’ın gelişiyle Brighton’ın sol kanat savunmasındaki rekabet daha da arttı. İngiliz ekibinin kadrosunda Ferdi Kadıoğlu’nun yanı sıra Maxim De Cuyper da bu bölgede görev yapabiliyor. Olivier Boscagli gibi farklı pozisyonlarda kullanılabilen oyuncuların bulunması da teknik ekibin alternatiflerini artırıyor. Ancak kadrodaki oyuncu sayısının yükselmesi, tek başına Ferdi’nin satışına onay verileceği anlamına gelmiyor. Brighton’ın olası bir teklifte oyuncunun sportif değeri, kadro planlaması ve teklifin ekonomik şartlarını birlikte değerlendirmesi bekleniyor.

TRANSFERİN ÖNÜNDE BRIGHTON ENGELİ VAR

Ferdi Kadıoğlu’nun yeniden Fenerbahçe forması giymesi için öncelikle Brighton ile anlaşılması gerekiyor. Milli futbolcunun bonservisinin İngiliz kulübünde bulunması nedeniyle Fenerbahçe’nin oyuncuyla anlaşmasının yanında Brighton’ın da bonservisli satışa veya farklı bir transfer modeline onay vermesi gerekiyor. Premier Lig kulüplerinin yüksek yayın ve ticari gelirleri nedeniyle önemli futbolcularını ekonomik zorunlulukla satmak durumunda olmaması, pazarlıklarda İngiliz ekibinin elini güçlendiren unsurlardan biri olarak öne çıkıyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ TRANSFER PLANINI NASIL ETKİLİYOR?

Şampiyonlar Ligi’ne katılım, kulüpler açısından yalnızca sportif prestij değil aynı zamanda önemli bir gelir potansiyeli anlamına geliyor. UEFA’nın organizasyonunda katılım payları, performansa bağlı ödemeler ve diğer gelir kalemleri kulüplerin sezonluk bütçelerini doğrudan etkileyebiliyor. Fenerbahçe’nin Lyon’u elemesinin ardından oluşacak yeni mali tablo da transfer planlamasında yönetimin hareket alanını genişletebilir. Fenerbahçe’nin transfer gündemindeki hareketliliği daha önce de aktarmıştık. Buna karşın Şampiyonlar Ligi gelirlerinin tamamının tek bir transfere ayrılması zorunluluğu bulunmuyor; kulüpler bu kaynakları kadro maliyetleri ve sezonluk bütçe planlaması kapsamında değerlendiriyor.

FERDİ'NİN FENERBAHÇE GEÇMİŞİ

Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe’de geçirdiği uzun dönemde farklı mevkilerde görev yaparak takımın önemli oyuncularından biri haline geldi. Özellikle bek ve kanat rollerinde kullanılabilmesi, milli futbolcuyu kadro yapılanması açısından değerli bir seçenek haline getiriyor. Fenerbahçe’den Brighton’a gerçekleşen transferi de kulübün son yıllardaki önemli oyuncu satışlarından biri olmuştu. Bu nedenle olası geri dönüş, yalnızca kadroya yapılacak bir takviye değil, daha önce Avrupa’ya gönderilen önemli bir oyuncunun yeniden kulübe kazandırılması anlamına gelecek.

GÖZLER İKİ KULÜBÜN ATACAĞI ADIMLARDA

Mevcut aşamada Ferdi Kadıoğlu’nun Fenerbahçe’ye döneceğine ilişkin kesinleşmiş bir transfer bulunmuyor. Brighton’ın Hadjam transferi sonrasında savunmadaki kadro planını nasıl şekillendireceği ve Fenerbahçe’nin resmi bir girişimde bulunup bulunmayacağı sürecin belirleyici noktaları olacak. Transferin gerçekleşebilmesi için kulüpler arasında şartların belirlenmesi, oyuncu tarafıyla anlaşılması ve ilgili futbol otoritelerindeki tescil işlemlerinin tamamlanması gerekiyor. Bu nedenle Ferdi Kadıoğlu dosyası şimdilik transfer iddiası niteliğini koruyor.