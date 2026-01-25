CENAZE TÖRENİNDE FENALAŞTI

Cenaze namazı sırasında usta oyuncu İzzet Günay, aniden fenalaşarak baygınlık geçirdi. Törende bulunan sanatçı dostları Günay’a ilk müdahaleyi yaptı. Olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan Günay’ın eşi İpek Günay ise çevredeki yakınları tarafından sakinleştirildi.

HASTANEDEN VİDEO PAYLAŞTI

Hastanede yapılan kontrollerin ardından sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen İzzet Günay, merak edenler için bir video mesaj yayınladı. Günay açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Beni merak eden sevgili dostlarıma çok teşekkür ediyorum. Telaşlandırdım sizi kusura bakmayın. Gayet iyiyim. Şimdi hastaneden çıkıyorum. Her şey normal, buradan evime gideceğim. Teşekkür ediyorum, meraklanmayın.”

SANAT CAMİASINDAN DESTEK

Günay’ın sağlık durumunun iyi olduğunun açıklanmasının ardından, sanat camiasından ve sevenlerinden çok sayıda geçmiş olsun mesajı paylaşıldı. Usta oyuncunun evinde istirahat edeceği öğrenildi.