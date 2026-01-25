“NAKİT GETİRMEYİN” NOTU DİKKAT ÇEKİYOR

Türkiye Gazetesinin haberine göre; davetiyelere eklenen “Nakit getirmeyiniz” notları giderek daha sık görülüyor. Davetlilerden, takı ve para hediyelerini banka transferi yoluyla göndermeleri isteniyor. Bu durum, özellikle büyük şehirlerde başlayan bir uygulama olsa da, son aylarda Antalya genelinde de yaygınlık kazandı.

TAKI MERASİMLERİ ZORLAŞTI

Artan enflasyon ve yüksek kupürlü banknotların yaygınlaşmasıyla birlikte, takı merasimlerinde yaşanan pratik sorunlar bu değişimi hızlandırdı. Davetliler için zarfa sığmayan banknotlar, düğün sahipleri için ise paraların sayılması ve güvenli şekilde muhafaza edilmesi ciddi bir sorun haline geldi.

GÜVENLİK VE KOLAYLIK ÖNE ÇIKIYOR

Yüksek tutarlarda nakit taşımanın hem zahmetli hem de güvenlik açısından riskli olması, çiftleri IBAN yöntemine yöneltiyor. Banka üzerinden yapılan transferlerin kayıt altına alınabilmesi, kaybolma ve çalınma riskini ortadan kaldırması da bu tercihi güçlendiriyor.

ALANYA’DA İŞLETMELER VE DAVETLİLER ALIŞIYOR

Alanya’da düğün organizasyonu yapan bazı işletmeler, IBAN’lı davetiye uygulamasının özellikle kalabalık düğünlerde tercih edildiğini belirtiyor. Davetlilerin bir kısmı bu yöntemi pratik bulurken, bazıları ise geleneksel takı merasimlerinin yavaş yavaş ortadan kalkmasından endişe ediyor.

Uzmanlara göre, dijital ödeme alışkanlıklarının yaygınlaşmasıyla birlikte IBAN’lı düğün davetiyeleri önümüzdeki süreçte daha da yaygın hale gelecek.