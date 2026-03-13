Süper Lig’de son 7 lig maçında da gol atan ve Trabzonspor tarihinde en uzun gol serisi yakalayan yabancı futbolcu olarak tarihe geçen Paul Onuachu, bir rekor daha kırabilir. 22 lig mücadelesinde 20 kez ağları havalandıran ve krallık yarışında zirvede bulunan 2.01’lik forvet, Şota ile Sörloth’u kovalıyor.



GÖZÜ ŞOTA'NIN REKORUNDA



Şota, 1995/96 sezonunda 25 golle kral olmuştu. Sörloth ise 2019- 2020’de ligde 24 golle tacı taktı. Onuachu, kalan 9 haftada 6 gol daha atarsa, Trabzonspor tarihine geçecek.