İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran’daki muhaliflere destek mesajı verdi. Açıklamalar Orta Doğu’da gerilimi yeniden yükseltti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ile İran arasındaki çatışmaların başlamasının ardından ilk kez kapsamlı bir basın toplantısı düzenledi. Netanyahu’nun özellikle İran halkına yönelik yaptığı çağrı ve muhalif gruplara destek iması uluslararası kamuoyunda tartışma yarattı.

Netanyahu konuşmasında, İran’daki yönetimin halkın desteği olmadan değiştirilemeyeceğini savunarak dikkat çeken ifadeler kullandı. İsrailli lider, İran’da rejime karşı hareket eden kesimlere dolaylı destek mesajı verdi.

İRAN HALKINA ÇAĞRI YAPTI

Basın toplantısında doğrudan İran halkına seslenen Netanyahu, ülkede yeni bir dönemin yaklaşmakta olduğunu savundu. İsrail’in İran halkının yanında olduğunu söyleyen Netanyahu, şu ifadeleri kullandı:

“Özgürlüğe doğru yolculuğunuza başlayacağınız an giderek yaklaşıyor. Yanınızdayız ve sizi destekleyeceğiz. Ancak günün sonunda karar sizin.”

Bu sözler, İsrail’in İran’daki iç siyasi gelişmelere doğrudan müdahale ettiği yönünde yorumlara neden oldu.

MUHALİFLERE DESTEK İMASI

Netanyahu’ya basın toplantısında İran’daki muhalif grupların silahlandırılıp silahlandırılmadığı da soruldu. İsrail Başbakanı bu iddiayı açık şekilde reddetmedi.

Netanyahu, “İran halkının çabaları olmadan rejim devrilemez ve biz bunu onlara söyledik. Yardımın yolda olduğunu da ifade ettik” diyerek dikkat çeken bir mesaj verdi.

Bu açıklama, İsrail’in İran’daki muhalif yapılarla temas halinde olabileceği yorumlarını güçlendirdi.

İRAN'IN NÜKLEER PROGRAMINI HEDEF ALDI

İsrail Başbakanı açıklamasında İran’ı nükleer silah geliştirmeye çalışmakla da suçladı. İsrail’in bu kapasiteyi engellemek için hem açık hem de gizli operasyonlar yürüttüğünü söyledi.

Netanyahu, İran’ın füze ve nükleer altyapısını yer altına taşıdığını iddia ederek İsrail’in hızlı hareket etmek zorunda kaldığını savundu.

TRUMP İLE “BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ İTTİFAK”

Netanyahu ayrıca ABD Başkanı Donald Trump ile yakın temas halinde olduklarını belirtti. İki ülke arasında güçlü bir stratejik iş birliği olduğunu vurgulayan Netanyahu, Trump ile her gün görüştüklerini söyledi.

İsrail Başbakanı, ABD ile İsrail arasında geçmiş dönemlere göre çok daha güçlü bir ittifak kurulduğunu da sözlerine ekledi.

HİZBULLAH VE LÜBNAN'A SERT UYARI

Basın toplantısında Lübnan ve Hizbullah hakkında da sert mesajlar veren Netanyahu, Lübnan hükümetini Hizbullah’ı silahsızlandırmaları konusunda uyardıklarını söyledi.

Netanyahu, “Eğer Hizbullah’ı silahsızlandırmazlarsa, bunu biz yaparız” diyerek bölgedeki gerilimin daha da artabileceğinin sinyalini verdi.

İsrailli lider, devam eden çatışmaların Orta Doğu’daki güç dengelerini değiştireceğini de savundu.

ORTA DOĞU'DA GERİLİM YÜKSELİYOR

İsrail ile İran arasındaki gerilim son haftalarda hızla tırmanırken, uzmanlar açıklamaların bölgedeki çatışma riskini artırabileceği uyarısında bulunuyor. Özellikle İran iç siyasetini hedef alan mesajların diplomatik gerilimi daha da büyütebileceği değerlendiriliyor.

Orta Doğu’da yaşanan gelişmeler Türkiye’de de yakından takip edilirken, Antalya ve Alanya gibi turizm merkezlerinde sektör temsilcileri bölgesel gerilimin turizm hareketliliğine etkisini dikkatle izliyor.