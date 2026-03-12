ALANYA’NIN en işlek noktalarından biri olan Rıhtım Caddesi’nde gün içerisinde kanalizasyon hattından taşan lağım suları caddeye yayıldı. Özellikle güneşin de etkisiyle yayılan yoğun koku çevrede bulunan esnaf ve vatandaşları zor durumda bıraktı. Bölgedeki vatandaşlar sorunun uzun süredir devam ettiğini belirterek kalıcı bir çözüm beklediklerini dile getirdi.

ALANYA’NIN VİTRİNİNDE LAĞIM TAŞKINI

Alanya’nın vitrini olarak gösterilen, tarih ile denizin buluştuğu İskele bölgesinde yaşanan bu görüntüler turizm kentine yakışmadı. Her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayan Alanya’da tanıtım için projeler üretilirken, kentin en önemli noktalarından birinde yaşanan bu durum hayal kırıklığı yarattı. Görüntü kirliliğinin yanı sıra lağım taşkınının ardından oluşan ağır koku da dikkat çekti. Bölgeden geçen yerli ve yabancı turistlerin burunlarını kapatarak yürümek zorunda kalması ise yaşanan sorunun boyutunu gözler önüne serdi.

ALANYA BELEDİYESİ ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Alanya Belediyesi’nden konu ile ilgili yapılan açıklamada çalışmaların 15 gün önce başladığı bildirildi. Belediyeden yapılan bilgilendirmede, İskele Rıhtım Caddesi’nde kanalizasyon hattına yönelik altyapı çalışmalarının eski Alanya Belediye binası arkasından başlatıldığı ve çalışmaların hızlı bir şekilde bitirilmesi için yoğun mesai harcandığı belirtildi.

Muhabir: Ramazan Özdemir